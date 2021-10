Nobenega ne bo izbrisala, dokler ne bo dobila še enega #video

Pred enim letom je Nika Križnar osvojila poletni grand prix in napovedala boj za najvišja mesta tudi v prihajajoči zimi. Zanjo je bila sanjska. Kot prva Slovenka je osvojila svetovni pokal, kar je pomenilo, da sta Primož Peterka in Peter Prevc dobila družbo predstavnice nežnejšega spola.

Povrhu vsega se je na nordijskem svetovnem prvenstvu okitila z dvema medaljama – na posamični tekmi na veliki skakalnici je bila bronasta, na ženski ekipni pa srebrna.

"Moram se umiriti in v miru pripraviti"

V letošnjem poletju se ji s skupnim petim mestom rezultatsko ni izšlo tako superiorno, saj je imela ob šolskih obveznostih še nekaj zdravstvenih težav in poškodb. A je nobena stvar ni iztirila in je v svojem slogu nadaljevala proces treninga: "Bilo je po pričakovanjih, saj tudi na treningih nisem kazala dobre forme. Malce nezadovoljstva je bilo. Vem, da so nihanja. Ne morejo biti skoki nenehno v vrhu. Razumem to in sem se s tem sprijaznila. Če je nihanje, ni panike. Dobrodošlo je. Pika na i do dodatnega uspeha. Šola za naprej. Moram se umiriti in v miru pripraviti. Rezerve so še, a se ne obremenjujem. Zame je pomembna zimska sezona, del katere so olimpijske igre. Moram se osredotočiti. Je pa dobrodošlo, da sem zraven in znam skočiti."

Na velikem kristalnem globusu so še vedno znaki prstnih odtisov, poljubov. Ne bo ga očistila, dokler ne bo osvojila novega. Foto: Guliverimage

V grand prixu je dobila naslednico, reprezentančno kolegico Uršo Bogataj, ki si je pokorila vse tekmice. Njenega uspeha je še toliko bolj vesela, saj si na tekmah delita sobo: "Dobrodošlo je, da nas je več, da se med seboj borimo. Tako že na treningu veš, kje si. Vesela sem, da je Urša naredila preskok, korak v pravo smer. Olimpijska sezona je toliko pomembnejša, ker imam cilje, ki jih želim doseči. Dobiti medaljo na olimpijskih igrah bi bilo še toliko slajše."

"Povsod je malce prostora"

Kar 28 posamičnih tekem bodo imele skakalke v prihajajoči sezoni, ki jo bodo začele s tekmo v Nižnem Tagilu 26. novembra. Ob tem bodo nastopile tudi na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, prav posebna pa bo zgodovinska Silvestrska turneja na Ljubnem, kar bo novost v ženskih skokih: "Sezona je zelo dolga, več bo tekem, kar je dobrodošlo. Pestro bo čez celotno sezono. Morale bomo kazati konstantne skoke. Komaj čakam zimo, da zapade sneg. Novoletna turneja je pika na i. Nekaj posebnega za zgodovino slovenskih skokov, da bo vse skupaj potekalo na Ljubnem. Upam, da bo veliko število navijačev."

Foto: Sportida

Ko si enkrat na vrhu, se od športnika ali športnice pričakuje, da se bo podoben trend nadaljeval tudi v prihodnje. Nika se zaveda, da je pritisk prisoten in je bistveno večji kot 5,7 kilograma, kolikor tehta veliki kristalni globus: "Čuti se pritisk, da moram braniti kristalni globus. Vem, da si ga ne smem nalagati in da so to le govorice. Osredotočiti se moram nase. Bomo videli, kaj bo v zimi. Sicer pa je veliki kristalni globus znak odrekanja, prelitega znoja, vloženega truda. Vesela sem, da se to skriva v njem. Te roke, ki so prejemale kristalni globus, poljubi ... Da so ga v rokah držali navijači, mi toliko več pomeni. Da se poznajo prstni odtisi. Nobenega ne bom zbrisala, dokler ne bom dobila še enega," se je zasmejala 21-letna skakalka.

Zaveda se, da konkurenca ne počiva in mora tudi sama napredovati, če bo želela ponoviti dosežek iz zadnje sezone: "Povsod je malce prostora: v letu, pri kilogramih. Rezerve so. Vem, da lahko marsikaj še popravim, a napake niso velike. Trener mi pravi, da mi malo manjka do popolnega skoka. Učim se in skušam popraviti."