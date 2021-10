Legendarni trener razočaran: želel priti v Slovenijo, a so ga pred odhodom odpustili

Finski skakalni trener Mika Kojonkoski ima v svetu smučarskih skokov veliko veljavo, saj je do vrhunskih dosežkov pomagal številnim norveškim skakalcem. Zadnja leta je na Kitajskem delal na projektu, a se je ta končal po zadnji postojanki poletnega grand prixa v Klingenthalu, ko je želel s svojimi izbranci priti na trening v Planico. Poklicali so ga namreč s Kitajske smučarske zveze in odpustili.

Debelih devet let je bil Mika Kojonkoski v svoji trenerski karieri na čelu norveške skakalne reprezentance, od katere se je poslovil leta 2011. Pod njegovim mentorstvom so se razvili številni odlični norveški skakalci, kot so Roar Ljøkelsøy, Sigurd Pettersen, Lars Bystøl, Bjørn Einar Romøren, Anders Jacobsen, Anders Bardal, Tom Hilde in Johan Remen Evensen.

Za nekaj časa se je nato umaknil od smučarskih skokov, v nov projekt pa ugriznil leta 2018, ko so ga Kitajci najeli, da bi za domače zimske olimpijske igre v Pekingu 2022 sestavil ekipo. V naslednjih treh letih je učil mlade kitajske skakalce, pred dnevi pa se je sodelovanje presenetljivo končalo.

V pogovoru za finsko televizijo je dejal, da je po koncu poletnega grand prixa v Klingenthalu načrtoval odhod s svojimi izbranci na trening v Planico, vendar so ga pred odhodom v Slovenijo poklicali s Kitajske smučarske zveze in ga odpustili. Tako je moral spremeniti pot in se vrniti v Helsinke.

Foto: Guliverimage

"Nič se ni zgodilo, nihče ni umrl ali bil poškodovan. Mislim, nič se ni zgodilo na globalni ravni, a se je zame na osebni. Vse sem dal za ta projekt. Razočaran sem. Želel sem dobiti odgovor, zakaj so se odločili za ta korak, a ga nisem. Ob začetku projekta sem dejal, da verjamem vanj, a želim imeti vse v svojih rokah. Imam izkušnje, vizijo, motivacijo in strast, vendar sem se moral nenehno bojevati. Težek prostor za delo je. Kar daleč smo prišli, na žalost ne tja, kamor smo želeli," je dejal za finsko televizijo.