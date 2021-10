Zvezdnik finskih skokov doživel duhovno spremembo

"Dolga leta sem bil zvezdnik smučarskih skokov, zdaj sem obrtnik in prodajalec. To me osvobaja in veseli," je v intervjuju za ls.fi dejal Janne Ahonen, eden izmed najboljših smučarskih skakalcev vseh časov, in dal vedeti, da je šport pustil za seboj in ga ne pogreša.

V pretekli sezoni je bil Janne Ahonen še zadolžen za opremo v reprezentanci nordijske kombinacije na Finskem, zdaj pa se je premaknil v povsem drugo okolje. V okolje, ki je bilo vselej njegova druga strast. Podal se je v svet avtomobilizma. Zaposlil se je namreč v prodajalni avtodomov.

Za spremembo v življenju in to, da se je umaknil iz športa, je treba s prstom pokazati na 47-letnega opernega pevca Miko Pohjonena, lastnika podjetja, v katerem izdelujejo in prodajajo avtodome.

"Pri svojem delu se osredotočam na avtodome in posamezne enote prilagajam strankam. Danes kupci najpogosteje zahtevajo namestitev senzorjev za vzvratno vožnjo. Zelo sem vesel, da lahko končno živim življenje običajnega človeka. Prekleto preprosto in prijetno je priti v službo, saj vem, da imam po vrnitvi domov čas zase in mi ni treba nič skrbeti," je dejal petkratni zmagovalec prestižne novoletne turneje.

V prihajajoči sezoni bo sicer še naprej delal kot strokovnjak na Yle TV, vendar se želi v največji mogoči meri oddaljiti od medijev in uživati v zasebnosti.

"Ko sem pred časom hodil v trgovino z živili, sem videl, da vsi strmijo v to, kaj sem dal v košarico. To je vplivalo, da sem pazil, kaj kupujem. Zdaj mi je vseeno, kaj si mislijo o meni in mojih nakupih. Janne Ahonen, ki je nekoč veljal za narodnega heroja, ne obstaja več. Kot športnik sem imel privilegirano življenje, imam veliko lepih spominov, a je ta čas na srečo mimo. V meni se je zgodila velika duhovna sprememba. Življenje superjunaka je bilo res naporno, čeprav je imelo svoje prednosti. Ko pogledam staro življenje, se mi zdi oddaljeno, celo nerealno. Dolga leta sem bil zvezdnik smučarskih skokov, zdaj sem obrtnik in prodajalec. In to me osvobaja in osrečuje," je priznal priznani finski skakalec, ki je med drugim tudi dvakrat osvojil svetovni pokal, v vitrini pa ima še dve olimpijski medalji, deset medalj z nordijskih svetovnih prvenstev in sedem s svetovnih prvenstev v poletih.