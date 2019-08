Na južno poloblo po bolj realno sliko, s Štuhčevo blizu dogovora

Ženski del slovenske reprezentance za tehnične discipline svetovnega pokala že lep čas nabira kondicijo za novo sezono. Prvi stik s snegom so varovanke Janeza Slivnika že občutile, a bolj realen vpogled v pripravljenost in opremo bodo v prihodnjih dneh in tednih dali snežni treningi v Argentini. Slivnik je z dozdajšnjimi pripravami zadovoljen, navdušuje ga tudi dejstvo, da večjih težav s poškodbami ni. Pri Smučarski zvezi Slovenije še pravijo, da so z Ilko Štuhec, ki se pripravlja v Evropi, blizu zaključku dogovora o novi pogodbi.

Resda petkove avgustovske temperature v Ljubljani v spomin niso privabile zimskih spominov, so pa za to poskrbele alpske smučarke, članice slovenske reprezentance za tehnične discipline v prihodnji sezoni svetovnega pokala Meta Hrovat, novinka Neja Dvornik, Tina Robnik, Ana Bucik in Maruša Ferk.

Peterica je že lep čas v polnem pogonu (kondicijskih) priprav na novo sezono, ki jih bodo v prihodnjih dneh nadaljevale na snegu na Ognjeni zemlji v Argentini. Tja se bodo smučarke odpravile v ponedeljek. Stik s snežno podlago so pred potjo v Ushuaio že občutile v Švici, a bolj realne podatke bodo dale priprave v pravih zimskih razmerah na južni polobli.

Sistem, ki je obrodil sadove

Novi stari glavni trener Janez Slivnik, ki se je na čelo ženske reprezentance z bogatimi izkušnjami, med drugim je deloval kot vodja finske reprezentance, na zadnje pa v Avstriji v moški veleslalomski ekipi svetovnega pokala, vrnil po 13 letih, je z dozdajšnjimi pripravami zadovoljen.

Janez Slivnik je z dozdajšnjimi pripravami zadovoljen. Foto: Nebojša Tejič/STA

"Veliko stvari je res novih, tudi kondicijo smo malo drugače zapeljali, tako da punce niso več toliko trenirale na skupinskih treningih, ampak so lahko delale več od doma, kar se je po mojem mnenju izkazalo za dobro. Vodil sem že veliko ekip, tako da nek svoj sistem imam. Upoštevati bodo morale moje zamisli, prav veliko kompromisov pri meni ni. Demokracije v športu je zelo malo, stvari so jasne. To, kaj in kako bomo delali, jim je bilo v naprej predstavljeno. Ne dvomim v svoje delo, ker je za zdaj še vedno prineslo rezultate.

Na prvem treningu, ki je bil bolj tehnično spoznaven, so videle, v katero smer bomo šli. V nedeljo smo se vrnili iz Švice, kjer smo imeli cel teden super pogoje. Izkoristili smo jih, da smo po dveh mesecih brez snega prišli toliko "notri", da bomo lahko v Argentini začeli normalno trenirati. Sploh zadnji trening so se stvari dobro postavile, tako da ni bilo nobenih večjih nejasnosti ali težav. Punce vidijo, v katero smer gremo. Trenerji smo na isti valovni dolžini," je na novinarski konferenci razlagal Slivnik in dodal, da bodo v prihodnjih tednih največ pozornosti posvetili odpravi tehničnih napak in testiranju opreme.

Slivnik o dozdajšnjih pripravah:

Tehnika, testiranje ...

"Treba je popraviti tehnične stvari. Pri vsaki punci individualno. Imamo dobro ekipo, vsaj tri do štiri dekleta so konkurenčne v vsaki disciplini, tako da imamo znotraj ekipe dovolj konkurence. Seveda bomo iskali primerjave z boljšimi, pa tudi moškimi, a trenutno si lahko med seboj pomagajo, potiskajo ena drugo naprej. To je največji plus. Pri materialu moramo poskusiti nekaj novih stvari. Če se le da, je najbolje, da jih stestiramo v zimskih pogojih, ki trenutno vladajo v Argentini. Upam, da bomo imeli dobre tri tedne, kar se tiče vremena, da bomo lahko glavnino priprav dobro opravili," pravi 46-letni strokovnjak, zadovoljen, da večjih težav s poškodbami v ženski ekipi za tehnične discipline, ki je doživela največ sprememb, ni.

Meta Hrovat ima nekaj težav, ki niso vezane na poškodbo gležnja, in jih odpravlja z določenimi prilagoditvami. Foto: Nebojša Tejič/STA

Hrovatova z nekaj prilagoditvami opreme

Nekaj nevšečnosti občuti le najboljša slovenska tehničarka zadnje zime Hrovatova, ki je po zadnji sezoni morala na operativni poseg gležnja. Ta sicer ne predstavlja težav, jo pa nekoliko moti tanka plast kože in žulji, ki posledično nastajajo na nogi.

"Moram reči, da še nisem povsem brez težav, a iščem pametne rešitve, tako da mi uspeva. Mislim, da bom s temi prilagoditvami, ki jih delam, stvarmi, ki jih poskušam v posebnem smučarskem čevlju, lahko normalno opravila pripravljalni del in nato sezono. V Švici sem bila v zadnjih mesecih dvakrat na snegu, zdaj se veselim Argentine, ki bo dala bolj realno sliko, saj so tam zimske razmere, v Švici pa je bil bolj kot ne "laboratorijski sneg", razmere so bile vseskozi iste ...," je dejala Kranjskogorčanka.

Iz moških ekip v žensk Kineziologinja Ana Mali bo med sezono na terenu skrbela za fizioterapijo in kondicijsko pripravljenost. Foto: Nebojša Tejič/STA Novinka v ženskem tehničnem taboru je tudi kineziologinja Ana Mali, ki bo med sezono na terenu skrbela za fizioterapijo in kondicijsko pripravljenost. Ajdovka je pred tem delovala v različnih športih, predvsem v moških ekipah nogometa, ameriškega nogometa in ragbija, in sicer jo je pot zanesla od Velike Britanije, Norveške, Skandinavije do ZDA in Bahraina.

Povratnica vesela, da je lahko končno na "maksimumu"

Po poškodbi kolena se vrača Tina Robnik, ki je izpustila celotno minulo sezono, po tej pa imela tudi manjši operativni poseg: "Vsekakor je lepo, ko lahko končno enkrat treniraš brez nekih bolečin in daješ od sebe maksimum. Vesela sem, da sem poškodbo kolena končno sanirala."

Tina Robnik je povsem okrevala po poškodbi kolena. Foto: Nebojša Tejič/STA

Ana Drev še okreva "Z Ano sva govorila. Trenutno je še v postopku rehabilitacije, tako da težko kaj rečem, ali se nam bo priključila na treningih ali ne. Še vedno sanira poškodbo. Ima status poškodovanca, računamo lahko nanjo, bo pa morala sama povedati, ali bo še vztrajala," je o stanju poškodovane 34-letne Ane Drev dejal Slivnik.

Dobrodošel svež veter, pomoč in sodelovanje

Ani Bucik je po slabši lanski sezoni nov veter v ekipi dobro del. Foto: Nebojša Tejič/STA "Vsekakor se čuti neka sprememba v ekipi, je neka nova energija, nove ideje. Po lanski sezoni sem to res potrebovala. Za zdaj delujemo zelo dobro. Na treningih smo zelo delovni in resni, a se znamo tudi sprostiti popoldan, kar se mi zdi zelo pomembno za ohranjanje dobre energije v ekipi. Ostajam pri slalomu, veleslalomu in kombinaciji. Za zdaj dajemo največji poudarek tehniki in dobrim ponovitvam. Upam, da jih bo čim več," o novem vetru v ekipi in željah pravi Bucikova.

"Nihče se nikogar ne boji, pomagamo si in sodelujemo," pravi s 30 leti najstarejša v ekipi Maruša Ferk. Foto: Nebojša Tejič/STA

Najstarejša v ekipi, 30-letna Ferkova, meni, da se kljub razlikam v letih, Dvornikova jih šteje 12 manj, dobro razumejo: "Čeprav je med nekaterimi tudi več kot deset let razlike, se dobro razumemo. Smo sotekmovalke, z nekaterimi smo skupaj že dlje, z Nejo pa bom letos prvič skozi celo sezono. Nihče se nikogar ne boji, pomagamo si in sodelujemo."

"V ekipi se počutim zelo dobro, sprememba mi je dobro dela. Že lani sem nekaj treningov opravila z njimi. To, da sem v tej ekipi, mi predstavlja možnost napredka s puncami, ki imajo več izkušenj v svetovnem pokalu. Verjamem, da mi bodo pomagale, da bom lažje vstopila v sezono svetovnega pokala," pa je pripomnila 18-letna novinka.

Novinka Neja Dvornik se veseli priložnosti, ki se ji ponuja. Foto: Nebojša Tejič/STA

S Štuhčevo blizu dogovora

Najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let Ilka Štuhec je v zadnji fazi pogajanj s Smučarsko zvezo Slovenije o novi pogodbi. Štajerka se bo na novo sezono pripravila v Evropi, in sicer v Švici, od koder prihaja tudi njen nov glavni trener Stefan Abplanalp.

V Južno Ameriko se bo kmalu odpravila tudi moška smukaška ekipa. Varovanci Petra Pena naj bi v La Parvo v Čilu odpotovali okoli 20. avgusta.