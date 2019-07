V Ilkinem slogu: poškodba ne bo potuha

"No, ja. Vse ob svojem času. Če sem iskren, v tem poletnem času prav paše kakšen skok v morje. Vem, da bom na snegu preživel še veliko dni," se je ob puhličastem vprašanje o tem, ali je že lačen snega, nasmehnil Martin Čater. Vseeno ne skriva zadovoljstva ob tem, da je 160 dni po tem, ko si je na uradnem treningu smuka svetovnega prvenstva v Aareju strgal križno vez in poškodoval meniskus levega kolena, pripravljen na prve zavoje na snegu. Če mu bo zdravnik prihodnji teden prižgal zeleno luč, se bo nato z reprezentančnimi sotekmovalci že 27. 7. podal na trening na ledenik Stelvio.

Prvi smučarski dnevi bodo sicer namenjeni predvsem lovljenju občutkov med prostim smučanjem. Prepričan pa je o tem, da se bo že med klasičnimi poletnimi pripravami v Čilu lahko približeval lastnim mejam. Takrat se bo preizkusil tudi na kakšni tekmi južnoameriškega pokala. "Poslušal bom sovje telo. Vem, da bom potreboval nekaj časa, da spet postanem domač na smučeh. Nato pa ne bo več opravičil," razmišlja 26-letni Celjan, za katerim je po rehabilitaciji že zajeten sklop kondicijskih priprav. Dobršen del jih je opravil tudi v družbi reprezentančnih sotekmovalcev.

Minimalne omejitve

"Trenutno stanje je dobro. Tudi rehabilitacija je bila uspešna. Je pa dejstvo, da sem, v primerjavi z reprezentančnimi sotekmovalci, na ravni kondicijske pripravljenosti v manjšem zaostanku. To skušam nadoknaditi. Potem ko sem si pretekli teden privoščil krajši morski oddih, zdaj znova motivirano delam naprej. Omejitve pri delu so bile v zadnjem obdobju že povsem minimalne. Loteval sem se tudi hitrejših tekov, poskokov in vseh ostalih vaj. Le še vsake toliko me kaj 'špikne' v kolenu," zadovoljno poudarja Čater, ki je vsega tri tedne pred poškodbo z osmim mestom v Wengnu prišel do rezultata sezone in smukaškega dosežka kariere.

Prav misel na dobre rezultate ga pogosto žene pri večjih naporih. "V nobenem trenutku si zaradi poškodb nisem dajal potuhe. Jasno, moral sem slediti načrtu. A zdaj ne želim biti ujetnik sezone vračanja. Ne, glavo želim pripraviti tako, da si bom zaupal. Želim tekmovati brez pomislekov in strahov. Želim nadaljevati tam, kjer sem ostal. Navsezadnje sem v svoji karieri že marsikaj prestal, zato je čas, da nekaj tudi pokažem," pravi Čater, ki se je na ta način oklenil besed rojakinje Ilke Štuhec ob njeni poškodbi leta 2017. Ob vračanju je tedaj poudarila, da ne želi "biti uboga povratnica po poškodbi."

Brez sprememb

Ker je izpustil pomladno smučanje, ni testiral opreme. Miri pa ga lahko misel na to, da je že pred poškodbo tekmoval z novimi Stöcklijevimi nastavitvami, zato opreme ne bo menjal. Tudi delovno okolje, v katero se bo vrnil, bo skorajda nespremenjeno. Šef ekipe namreč ostaja Peter Pen, novinec pa je trener Grega Koštomaj. "To me pomirja. Vsak od trenerjev ali pomočnikov ima svojo nalogo. Vem, kaj lahko od koga pričakujem. Verjamem, da mi bo to prineslo želeni napredek," poletni pogovor zaključuje Savinjčan, pred katerega je tudi trener Pen postavil višje cilje. V načrtu dela je namreč ob njegovem imenu zapisal uvrstitev med najboljših 15 na smukaški list svetovnega pokala in do 20. mesta na WCSL v superveleslalomu.