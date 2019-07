Novi čevlji, nova energija, stara pravila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne spomnim se, da bi kdaj imela nogo v smučarskem čevlju s tako nizko stopnjo bolečine. Občutek je res dober," spodbudne vtise deli najboljša slovenska smučarka v tehničnih disciplinah Meta Hrovat, v očeh mnogih naslednja slovenska zmagovalka tekme svetovnega pokala. Vesela je tudi nove trenerske energije, medtem ko pa ohranja svoja stara pravila in o rezultatskih ciljih ne razpreda.

"Če bo zdravje dopuščalo normalno pripravljalno obdobje, so mogoče tudi velike stvari," nam je sredi maja pripovedoval novi glavni trener slovenske ženske smučarske reprezentance Janez Slivnik. Pri tem je imel v mislih predvsem Meto Hrovat, če izvzamemo Ilko Štuhec, ki trenira po samostojnem programu, najboljšo smučarko v slovenski reprezentanci. Za 21-letno Gorenjko so namreč ob veliki nadarjenosti in izraziti tekmovalni naravi značilne tudi zdravstvene težave.

Že kot mladinka je zaradi težave z odstopom hrustanca v sklepu gležnja (osteohondritis) izgubila celo smučarsko leto, tudi v minuli sezoni pa je morala zaradi težav z gležnjem dodobra prilagoditi tekmovalni in trenažni program. Po sezoni jo je čakala operacija in večtedenska rehabilitacija.

Rešitev – novi čevlji

In danes? Spodbudne novice za Slivnika in posledično tudi slovenske ljubitelje smučanja. Pred kratkim se je namreč Hrovatova v družbi osebnega trenerja Jureta Hafnerja, ki ima kot edini od zunanjih sodelavcev "licenco" za sodelovanje na snežnih treningih, vrnila na smuči in preizkusila prilagojen smučarski čevelj. "Po dolgem času sem smučala skoraj brez bolečin," se je smejalo Hrovatovi.

Vseeno ostaja previdna. Pri kondicijskih pripravah, ki jih večinoma opravlja po nareku Nike Radjenovič, je pozorna predvsem na primerno doziranje teka in poskokov, saj ob prevelikih količinah operirani gleženj še zateka. "Ostajam mirna. Vem namreč, da je do začetka sezone še dovolj časa za primerno pripravo. Do prvih tekem bom povsem nared," dodaja mlada (vele)slalomistka.

Tekmovalka za najvišje cilje

Kljub dejstvu, da so dobršen del sezone zaznamovale težave z gležnjem, zaradi katerih ni mogla normalno trenirati, izpustila kar nekaj tekem, sicer pa pogosto tekmovala z bolečinami, se je podpisala pod točkovno najboljšo sezono. Ohranila je svoj položaj med veleslalomskimi prvokategornicami, obenem pa se je povsem ukoreninila še med slalomsko trideseterico.

Za novo sezono bodo cilji in apetiti še krepko višji. Trener ji je že postavil uradno letvico: sezono končati med najboljšo petnajsterico v obeh tehničnih disciplinah. A ob brezhibnem zdravju in želenem napredku se v slovenskem taboru dobro zavedajo, da je Hrovatova, letos tudi dobitnica nagrade za vzhajajočo smučarsko zvezdo, tekmovalka za najvišje cilje.

"Če želiš biti dober …"

Sama o ciljih nerada govori. Pravzaprav sploh ne govori. To je njeno nepisano pravilo. Po drugi strani pa meni tudi, da je trenutno začetek sezone še predaleč. Osredotočena je zlasti na priprave, v tem obdobju predvsem kondicijske. "Če bi lahko izbirala, bi poletje preživela v hribih, na kolesu in v kajaku. A na žalost spadajo zraven tudi uteži, štadion … Toda to je treba vzeti v zakup, če želiš biti zelo dober," pravi.

Veliko dela pa jo čaka tudi na snegu (v juliju načrtuje dva sklopa treningov v Švici, ob koncu poletja pa se bo že tradicionalno preselila v Argentino). Želi povsem osvojiti novo opremo, obenem pa vidi tudi kar nekaj priložnosti za tehnične popravke. Ob vrnitvi na sneg bo povsem spoznala tudi prevetreno trenersko garnituro. "Že zdaj čutim spremembe. So zares velike. Povsem normalno je, da potrebujem nekaj časa, da se na to privadim in začnem v novem okolju delovati tako, kot je treba. Sem pa že zdaj zaznala novo energijo," dodaja Meta Hrovat.