Anna Veith prekinila ugibanja o koncu kariere

Potem ko jo je vodstvo reprezentance uvrstilo v elitno tekmovalno ekipo, je avstrijska alpska smučarka Anna Veith, ki je do glavnine uspehov prišla še z dekliškim priimkom Fenninger, potrdila nadaljevanje kariere. Zdaj je na potezi ostal le še Marcel Hirscher

Pet mesecev po novi poškodbi kolena, s katerim se je poglobila njena zdravstvena kalvarija, je 29-letna Anna Veith razkrila svoje načrte prihodnosti. "V meni gori nov plamen," je nadaljevanje tekmovalne kariere naznanila Avstrijka, ki po tekmi ni povsem izključila niti možnosti predčasne upokojitve. Zdaj dvomov ni več. "Spoznala sem, kako pomemben del mene je šport. Zato se želim vrniti," je na druženju s sedmo silo na Dunaju dejala nekdanja dvakratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala.

Kot je pojasnila, je njen primarni cilj vrnitev. Dolgoročno pa se želi vrniti v svetovni vrh v vsaj dveh disciplinah. "A pot do tja je še zelo dolga," pravi solnograška šampionka, ki medtem ne želi potrditi nastopa v Söldnu, saj bo, kot je poudarila, poslušala predvsem svoje telo.

Veithova, ki bo čez dva tedna dopolnila 30 let, je sicer v svoji karieri poleg dveh velikih globusov slavila še 15 posamičnih zmag na tekmah svetovnega pokala, tri kolajne na olimpijskih igrah in še pet na svetovnih prvenstvih. Z njeno odločitvijo o nadaljevanju kariere se je razblinil eden od večjih upokojitvenih vprašajev tega poletja. Zdaj je na potezi njen gimnazijski sošolec in z naskokom najuspešnejši smučar zadnjega desetletja Marcel Hirscher. Tudi njegovo ime se je znašlo na seznamu avstrijske reprezentance, sam pa vstopa v sezono 2019/20 še ni potrdil.