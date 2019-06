Smučarska reforma, ki bo spremenila Hadalinovo branjenje srebra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju bo ob novem direktorju ženskih tekem postregla tudi s spremenjeno obliko kombinacijskih in paralelnih tekem.

Čeprav je še lani kombinaciji grozila selitev na smetišče zgodovine, se je ta olimpijska disciplina alpskega smučanja vendarle ohranila med živimi. Vodstvo Mednarodne smučarske zveze je namreč vztrajalo pri stališču, ki je preglasilo mnenje stroke, v tem primeru izvršnega alpskega odbora, in kombinacijo vrnilo med "žive". Resda v nekoliko spremenjeni obliki, a kot se glasi epilog kolesarske konference v Dubrovniku, disciplina ostaja v koledarjih svetovnega pokala, svetovnih prvenstev in olimpijskih iger.

Najprej slalom, nato superveleslalom

Štefan Hadalin, srebrni iz Aareja 2019, bo tako čez dve leti lahko branil naslov svetovnega podprvaka v kombinaciji. V sezoni 2019/20, ki ne prinaša velikega tekmovanja, bodo smučarji v kombinaciji nastopali v Hinterstodru, Wengnu in Bormiu. Ta pa bo potekala v drugačni obliki. Preizkušnja se bo po novem začela s slalomsko vožnjo. V drugem delu se bo najboljša trideseterica, v obratnem štartnem vrstnem redu (glede na uvrstitev), pomerila še v superveleslalomu. Sprememba naj bi postregla z bolj razburljivim finalom, obenem pa naj bi izkoreninila prakso, po kateri so smukači kombinacijo izkoriščali za trening pred specialnim smukom.

Foto: Getty Images

Uveljavitev paralelnih tekem

Že omenjeno navidezno izumiranje kombinacije je sicer sovpadalo z vzponom paralelnih mestnih tekem. Kljub ohranjanju kombinacije pa tudi najmlajša disciplina ostaja (sezona 2019/20 bo tako postregla s kar 46 tekmami svetovnega pokala), a jo v prihodnje čaka bolj enotna oblika. Po novem se bo tekma začela s posamično kvalifikacijsko vožnjo najboljših 30 na novi svetovni paralelni lestvici. Najhitrejših 16 se bo nato prebilo v izločilne boje, kjer bosta na sporedu po dve vožnji. Kot novinec v svetovnem pokalu naj bi eno od teh tekem gostil tudi Davos, in sicer prvega januarja.

Manj tekmovalcev

Pri FIS so resno ugriznili tudi v izziv zmanjševanja števila nastopajočih na tekmah svetovnega pokala. Že v novi zimi naj bi se na štartni listi znašlo do deset smučarjev manj na tekmo. To naj bi dosegli s pravilom, po katerem bodo kriteriji za nastop na tekmah strožji. Vsaka nacionalna zveza bo sicer še lahko na tekmo prijavila svojega tekmovalca, a bo moral biti uvrščen med najboljših 150 na FIS-lestvici ali pa biti član najboljše trideseterice na seznamu WCSL.

Atle Skaardal Foto: Getty Images

Atle Skaardal se umika

Nova sezona bo postregla s še eno vidno spremembo. Gre za osebo, ki v rokah drži niti ženskih tekem svetovnega pokala. Po novem na terenih od Söldna prek Maribora in vse do Cortinae d’Ampezzo v vlogi direktorja ne bo več Norvežana Atleja Skaardala, ki se umika po 14 letih. Nekdanji smukač bo sicer ostal vpet v delo FIS, novi šef ženskih tekem pa je postal Peter Gerdol. Do zdaj je bil koordinator tekem evropskega pokal.