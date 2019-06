Slovenec, ki prevzema vajeti svetovnega ženskega smučanja

Zaradi Norvežanovega dolgoletnega delovanja v "belem cirkusu je "direktor ženskega svetovnega pokala Atle Skaardal" postala kar stalna besedna zveza. Zdaj se je bo treba po hitrem postopku odvaditi. Taktirko svetovnega pokala pri nežnejšem spolu namreč prevzema Peter Gerdol, dosedanji koordinator celinskih pokalov. Zveni slovensko? Kaj ne bi, gre za zamejskega Slovenca iz Trbiža, lastnika dveh potnih listov, ki je bil ob koncu tedna v Dubrovniku deležen napredovanja. "Velik izziv", v tekoči slovenščini poudari Gerdol, čigar življenje je prežeto z alpskim smučanjem. Pred selitvijo v FIS (leta 2014) je namreč kar 23 let deloval v smučarskem središču Višarje-Trbiž. Med drugim je vodil tudi vsa tamkajšnja tekmovanja (svetovni pokal, evropski pokal, univerzijada …).

Peter Gerdol je prag FIS prestopil leta 2014. Foto: FIS

Vodenje svetovnega pokala. Službeni vrhunec?

Da. Predvsem pa velik izziv. Zamenjave so sestavni del življenja in seveda tudi športa. V zadnjih letih sem držal roko nad evropskim pokalom. Ko se je Atle Skaardal odločil za drugačen izziv, je izbira hitro padla name. Dejal bi, da gre za skoraj naravno imenovanje.

Ste pripravljeni na divji ritem, po katerem boste med oktobrom in aprilom redko spali v domači postelji?

Sestavni del službe. Se pa, vsaj kar zadeva to, verjetno v mojem življenju ne bo prav veliko spremenilo. Že zdaj sem bil veliko odsoten zdoma. Bolj razmišljam o drugih spremembah, ki jih bo prinesla nova služba. Začnem lahko pri pritiskih in zunanjih dejavnikih. Mediji, pokrovitelji, nosilci televizijskih pravic, organizatorji … Teh pogovorov bo verjetno precej več kot v evropskem pokalu.

Atle Skaardal vodenje prepušča Slovencu. Foto: Sportida Koledar svetovnega pokala predvideva 46 moških in 42 ženskih tekem. Veliko, preveč?

Nova sezona bo specifična. Je tista v štiriletnem ciklu, ki ne vključuje olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva. Pozornost vseh bo osredotočena na sezono svetovnega pokala. Tam bo, to je treba priznati, urnik res natrpan. A želimo izkoristiti vse termine ob koncih tedna. Sicer pa … V svetovnem pokalu je res malo tistih, ki bi tekmovali na vseh tekmah. Pri moških takšnih primerov skoraj ni, pri ženskah zelo malo. Večina tekmovalk bo v eni sezoni nastopila na 25 tekmah. To pa je že mogoče izpeljati.

Potemtakem ni več prostora za Tino Maze, ki je v sanjski sezoni 2012/13 nastopila na vseh 35 tekmah …

Takšnih tekmovalk je vedno manj, čeprav je pri dekletih mogoče zaznati več vsestranskosti kot pri moških. Za novo sezono je torej koledar takšen, kakršen pač je. Bomo videli, kako je v prihodnje. A prostih koncev tedna zanesljivo ne moremo pričakovati.

Še 144 dni do nove sezone Novi šef ženskih tekem bo prvič v pravi tekmovalni akciji že čez 144 dni, ko bo ledenik Rettenbach nad Söldnom tradicionalno gostil odprtje sezone. Do 22. marca, ko bo v Cortini d'Ampezzo padel zastor sezone, se bo odvilo kar 42 tekem (9 v smuku, 7 v superveleslalomu, 4 v kombinaciji, po 9 v slalomu in veleslalomu, tri paralelne preizkušnje in ena ekipna tekma). Ženska karavana se bo 15. in 16. februarja ustavila tudi v Mariboru.



Še več, skupno kar 46, tekem pa je v moškem koledarju (10 v smuku, 8 v superveleslalomu, 3 v kombinaciji, 9 v veleslalomu, 12 v slalomu, 3 v paralelnih preizkušnjah in 1 ekipna tekma). Za Kranjsko Goro je predviden predzadnji tekmovalni konec tedna (14. – 15- 3.).

Atle Skaardal se je torej poslovil. Kakšna je bila primopredaja? Kaj so glavni izzivi?

S Skaardalom sem bil v stikih že pred tem. Tudi sicer se o problematiki svetovnega alpskega smučanja v teh krogih veliko pogovarjamo. Seznanjen sem s položajem. Obenem pa bom obdržal tudi dosedanjo Atlejevo spremljevalno ekipo, zato si obetam mehak prehod. Imam pa tudi svoje zamisli, kako raven svetovnega pokala dodatno dvigniti.

Ste lahko bolj konkretni?

Počakajmo … Rad bi se dodobra seznanil s položajem. Vedeti morate, da sem v zadnjih letih deloval predvsem v moškem smučanju. A ponavljam, imam ideje, imamo voljo. Zdaj je pomembno, da se od zunanjega opazovalca preselim k aktivnemu delovanju.

"Čim manj takšnih scen," pravi Peter Gerdol. Foto: Sportida

Ko govorimo o izzivih, ne moremo spregledati vala poškodb …

To je ta odgovornost, o kateri govorim. Zavedam se zahtevnosti položaja. Jasno mi je, kako pomembne so odločitve vodje tekmovanja tudi na tekmovališčih. Res je, poškodb je veliko. A ne le na tej ravni. Tudi v evropskem pokalu je bilo veliko poškodb, pa se je o njih govorilo precej manj. To je razumljivo, saj gre za manj znane smučarje in smučarke.

Kako čvrste so vaše vezi s slovenskim smučanjem?

Zelo. Sem v stalnem stiku z vsemi glavnimi akterji. Pri tem merim na Smučarsko zvezo Slovenije, trenerje in organizatorje tekem svetovnega pokala v Mariboru in Kranjski Gori. Imam tudi dvojno državljanstvo, torej italijansko in slovensko. Smučarsko sem torej prisoten na širšem območju.