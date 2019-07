Z luknjo v spominu, a mislijo na krvavi padec in revanšo

Ob robu priprav na novo sezono se je slovenski smučarski reprezentant Klemen Kosi ozrl tudi v preteklo zimo, ki jo je začel nadvse spodbudno, nato pa mu je rezultatsko rdečo nit pretrgal padec v Bormiu. "Želim se dobro pripraviti in zobe pokazati prav tam. To bo moja revanša," pravi ob koncu pettedenskega sklopa kondicijskih treningov v Celju.

Kaj nas čaka danes? Vprašanje, ki si ga vselej ob prihodu na celjski štadion ali v trenažno dvorano zastavljajo slovenski smukači. Kondicijski trener Dani Ošep se namreč drži nepisanega pravila, po katerem svojim varovancem ne pove vnaprej, kaj jih čaka. "So treningi, ki so mi v veselje. So treningi, ki prinašajo maksimalen napor, včasih na robu bruhanja, zato pri teh le stežka uživaš. A toliko časa sem smučar, da vem, kaj je treba storiti do zime. Znam se gnati do skrajnosti. Če se ne bi, bi me preganjal občutek krivde," pripoveduje Klemen Kosi.

Prav danes v družbi reprezentančnih sotekmovalcev Boštjana Klineta, Martina Čatra in Mihe Hrobata končuje sklop kar pettedenskih strnjenih savinjskih priprav. Med tednom so bivali v Celju in trenirali dvakrat na dan, ob koncih tedna so bili prosti. "Imamo bazo," je prepričan Kosi in dodaja, da so med pripravami prevladovali kolesarski treningi ter delo na atletskem štadionu in v fitnesu. "Zdaj je čas za krajši skok ob morje. A tudi tam bom aktiven," dodaja 29-letni Mariborčan.

V pretekli sezoni je bil deveti v superveleslalomu v Beaver Creeku in 15. v smuku, nato pa še 18. v superveleslalomu v Val Gardeni. Foto: Sportida

Lačen snega

Na vrnitev na smuči bo moral še počakati. Prvi snežni evropski trening je predviden v zadnjem tednu julija. Drugi v drugem tednu avgusta, 22. pa nato sledi zdaj že kar tradicionalna selitev v Čile. "Priznam, da sem že pošteno lačen snega," se nasmehne Kosi, ki bo tudi v prihodnji sezoni tekmoval na Atomicovih smučeh.

Z menjavo se ni spogledoval. Vseeno ga zaradi številnih novosti, ki jih je pripravil avstrijski opremljevalec, čaka veliko dela. Ob tem obžaluje, da je zaradi slabših razmer ostal brez pomladnih preizkušenj. Prave povratne informacije bo tako dobil šele v Čilu, kamor bo odpotoval z večjimi količinami smuči.

Z mislijo na kombinacijo si obeta tudi veliko slalomskega treninga. Foto: Sportida Točke ga ne bodo (več) zadovoljile

Pogled v novo sezono … "V superveleslalomu se želim vrniti na položaje, na katerih sem bil tik pred poškodbo. Tudi v smuku želim biti konkurenčen. Sprva redno uvrščanje med dobitnike točk, nato seveda še kaj več. Vesel pa sem, da kombinacija ostaja v programu. To je moja prva disciplina, kar sem povedal tudi trenerjem. Zavedam se, da nisem več najmlajši. Prizadevati si moram za višje cilje. Le z lovljenjem točk pač ne morem biti več zadovoljen. In ne bom," je odločen.

Navdih črpa tudi iz zadnje sezone, ki je bila zanj točkovno ena najuspešnejših, a pravzaprav vse po zaslugi rezultatov v Beaver Creeku in Val Gardeni. Nato pa sta prišla 28. december 2018 in grd padec na smuku v Bormiu, kjer je bil na dobri poti do vrhunske uvrstitve, a je približno deset sekund pred ciljem pristal v zaščitnih mrežah. "Na sezono želim gledati celostno, zato ob pogledu na preteklo sezono ne morem biti povsem zadovoljen," pravi.

189 pozneje: luknja v spominu

Med treningi ga na padec iz Bormia občasno še spomnijo bolečine v mečnih mišicah in vratnem predelu hrbtenice, a delo zaradi tega vendarle ne trpi. Na obrazu (ob padcu si je ob grdih odrgninah zlomil nos in počil ličnico) že lep čas ni več videti posledic krvavega padca. V spominu pa še vedno zeva velika časovna vrzel. Od stika z zaščitno mrežo do trenutka, ko se je prebudil v helikopterju. Ta čas zanj ne obstaja več.

"Pravijo, da sem nekaj govoril že v snegu, a se tega ne spominjam. Prvi trenutek je prebujanje v helikopterju. Kje sem? Kaj se je zgodilo? Kaj počnem v helikopterju? Hitro sem se spomnil, da sem v Bormiu. V spominu sem še enkrat 'prevozil' progo. 'Joj, polomil sem ga,' sem si dejal ter spremljevalca vprašal, kaj mi je. 'Le po obrazu si poškodovan,' mi je dejal. 'Eh, zakaj pa me potem vozite v helikopterju, privezanega v aki,' sem si mislil. No, na srečo res ni bilo hujšega," se spominja.

Vztraja pri Atomicu. Foto: Getty Images

Napoveduje revanšo

"To je bila dobra šola in tudi sporočilo, da se moram še bolj kakovostno telesno pripraviti. Želim se vrniti v Bormio in tam doseči dober rezultat. To bo revanša," si je 28. 12. 2019 v svojem koledarju že obkrožil Kosi, ki se je v karavano svetovnega pokala vrnil že tri teden po padcu, a z izjemo dveh kombinacijskih točk ni bil na želeni ravni konkurenčnosti.

"Ob vrnitvi sem se najprej lotil najtežjih terenov. Ko sem nato presedlal na manj zahtevne, sem se odlično počutil. Bil sem se pripravljen metati na glavo. Na to sem kar ponosen. Res je, na tekmah svetovnega pokala rezultatsko nisem bil uspešen. V podaljšku sezone sem se na tekmah nižje ravni že dobro počutil. Imel sem občutek, da sem se vrnil. To je tudi temelj za novo zimo," je pogovor sklenil državni prvak v smuku.

Foto: Klemen Kosi dober teden po padcu v Bormiu