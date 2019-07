Štirje tedni Hirscherjeve negotovosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadski specialist za tehnični disciplini Phil Brown je pred dnevi naznanil konec tekmovalne kariere. V množici rezultatsko veliko bolj uspešnih smučarjev, ki so se v zadnjih tednih odločili za upokojitev, se bo njegovo ime verjetno hitro izgubilo, saj 27-letni olimpijec v svetovnem pokalu nikoli ni bil boljši kot 21., njegova edina kolajna z največjih tekmovanj pa je ekipna. A tudi vsi ostali sveži smučarski upokojenci bi se hitro znašli na stranskem tiru, če bi se za slovo odločil avstrijski zvezdnik Marcel Hirscher.

Trenutek resnice: 6. avgust

Hirscher, ki je marca dopolnil 30 let, je, podobno kot že v preteklih letih, javnosti vrgel kost za glodanje, nato pa se je umaknil. Izhodna vrata je pustil odprta, sam pa se v medijih ni pojavljal. Zdaj je jasno, da bo pred sedmo silo ter s tem avstrijsko in svetovno smučarsko javnost na svoji tradicionalni novinarski konferenci stopil šestega avgusta. Takrat bo postalo jasno, ali ga bomo še naprej gledali v "belem cirkusu".

Foto: Sportida Kariera Marcela Hirscherja Svetovni pokal

8 velikih globusov, 12 malih

138 uvrstitev na stopničke

67 zmag



Olimpijske igre

3 kolajne (2 zlati, 1 srebrna)



Svetovna prvenstva

9 kolajn (5 zlatih, 4 srebrne)

Avstrijski namigi: Ostal bo

Če so med sezono iz smučarskega sveta še prihajali namigi o tem, da deluje Hirscher naveličano in tekmovalno zasičeno, pa v zadnjih tednih iz Avstrije kapljajo indici o tem, da naj bi rekorder po številu osvojenih velikih kristalnih globusov in zmagovalec kar 67 tekem svetovnega pokala čez dober mesec, torej vsega dvanajst tednov pred tradicionalnim ledeniškim odprtjem sezone v Söldnu, vendarle naznanil nadaljevanje izjemno uspešne kariere.