Ilka Štuhec v ekipo povabila strokovnjaka, ki je delal tudi z Lindsey Vonn #video

V ekipi 28-letne Štajerke ostajata izkušeni serviser Aleš Sopotnik in kot vodja še tekmovalkina mama Darja Črnko, danes pa je Štuhčeva razkrila še naslednika dozdajšnjega trenerja Gregorja Koštomaja. To je švicarski strokovnjak Stefan Abplanalp. Ta je pečat pustil v domovini, na Norveškem, v ZDA. Pod njegovim okriljem so med drugim delovale Lindsey Vonn, Julija Mancusa, Dominique Gisin, Ragnhild Mowinckel, pred letom je sodeloval v ekipi Madžarke Edit Miklos, v zadnji sezoni pa se je posvetil razvijanju švicarskih mladih upov alpskega smučanja.

"Imela sem kar nekaj časa, da vse skupaj temeljito premislim in da se z vsakim posebej srečam. Pomembno je, da se razumemo in da skupaj dobro funkcioniramo. Pomemben je bil že prvi stik, ko vidiš, ali nekaj bo ali ne bo. To hitro vidiš. Začutila sem, da je to to," je naša najboljša smučarka zadnjih let komentirala trenersko pridobitev.

28-letnica je dodala, da je poškodba kolena, po kateri se vrača, preteklost: "Kakšna poškodba? (smeh, op. a.) Treniram normalno. Zelo sem vesela in na treningih imamo nove pristope. Vse skupaj je videti kot igra. Vsak dan je kot nek nov izziv."

Črnkova: Potrebujemo človeka z izkušnjami, ne bomo odkrivali tople vode

Pomembno vlogo pri izbiri trenerja je imela tudi Ilkina mati, vodja ekipa Darja Črnko, svoje je dodal še sopotnik, ki Abplanalpa pozna iz preteklosti, a zadnja beseda je bila smučarkina.

"Pogovorili smo se, kdo bi pasal v našo ekipo, saj smo malo drugačni. Smo majhna ekipa. Treba je znati delati z eno samo tekmovalko, saj je to res drugače kot delo z več smučarkami. Pri selekciji sem se posvetovala z Alešem, na koncu kar hitro veš, koga bi si želel. Rabiš ljudi z izkušnjami in za kondicijo in za smučanje, saj v naslednjih nekaj letih en bomo odkrivali tople vode. Na koncu je hitro steklo," je povedala Črnkova in priznala, da Ilka vseh podrobnosti ne pozna.

Trener, ki ima rad izzive in ima visoka pričakovanja: na OI po zlato Stefan Abplanalp je med drugim sodeloval tudi z Lindsey Vonn. Foto: Sportida Zgovorni Abplanalp Ilko pozna že dolgo čaka in se veseli izziva sodelovanja z eno najboljših smučark belega cirkusa. Kot je še povedal, bodo delali korak za korakom, vse svoje moči bodo usmerili v to, da se Ilka vrne močna. Ob tem je priznal, da je pred letošnjo sezono malce nervozen, saj ima pod svojim okriljem tako kakovostno tekmovalko. "Rad imam izzive in imam tudi visoka pričakovanja. Bomo videli, kako bo videti vse skupaj. Bil sem že v takšnem položaju in upam, da se bo obneslo." Med kratkoročnimi cilji si je zadal, da Ilka zdrava konča sezono, o kratkoročnih rezultatskih ciljih podrobneje ni govoril, je pa odločno dejal, da bodo na olimpijske igre 2022 v Peking odšli po zlato.

Gril Ilko pozna že iz mladinskih let

Dobrih 100 dni po poškodbi kolena v Crans Montani se Štuhčeva že aktivno pripravlja na novo sezono. Kondicijo nabira pod taktirko novega kondicijskega trenerja Janija Grila, sicer tudi trenerja svetovnega podprvaka v kombinaciji Štefana Hadalina, pa tudi slovenskimi kanuisti. Gril dvakratno svetovno prvakinjo dobro pozna, z njo je sodeloval že v mladinski reprezentanci, ko je postala mladinska svetovna prvakinja.

Ilkin tabor je okrepil še fizioterapevt David Kukovec, ki bo med sezono, tudi kot nadzornik kondicijskega dela, potoval s smučarsko karavano.

Ostajajo v Evropi

Ilkina ekipa bo sneg iskala v Evropi, na ledenikih po Švici in Avstriji, le v primeru zelo slabih razmer bodo rešitve iskali v Čilu. "Upam, da nam bo vreme ostalo naklonjeno, da bo tu dovolj snega, da opravimo začrtane plane," pravi Štuhčeva.

V svetovni pokal se bo vrnila konec novembra, ko bo na sporedu prvi "hitri konec tedna" (27. november-2.december). Lake Louis bo takrat gostil dva smuka in superveleslalom.

Ekipa Ilke Štuhec za sezono 2019/20 Vodja ekipe: Darja Črnko

Trener: Stefan Abplanalp

Kondicijski trener: Jani Gril

Fizioterapevt: David Kukovec

Serviser: Aleš Sopotnik

Slovenska smučarska reprezentanca 2019/20

Moški

Svetovni pokal: tehnični disciplini

Glavni trener: Klemen Bergant

Trenerja: Rok Šalej in Matjaž Požar

Tekmovalca: Štefan Hadalin in Žan Kranjec

Svetovni pokal: hitri disciplini

Glavni trener: Peter Pen

Trenerja: Gašper Markič in Grega Koštomaj

Tekmovalci: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat

Ekipa evropskega pokala

Glavni trener: Denis Šteharnik

Trenerja: Mitja Valenčič in Robert Žan

Tekmovalci: Nejc Naraločnik, Jakob Špik, Borut Božič, Tadej Paščinski in Tijan Marovt

C-ekipa

Glavni trener: Aleš Piber

Trener: Gregor Marguč

Tekmovalci: Rok Ažnoh, Martin Križaj, Anže Gartner, Andraž Sešlar in Anže Podlipnik

Ženske

Samostojna ekipa: Ilka Štuhec

Vodja ekipe: Darja Črnko

Trener: Stefan Abplanalp

Kondicijski trener: Jani Gril

Fizioterapevt: David Kukovec

Serviser: Aleš Sopotnik



Ekipa svetovnega pokala

Glavni trener: Janez Slivnik

Trenerja: Mitja Kunc in Sergej Poljšak

Tekmovalke: Meta Hrovat, Neja Dvornik, Tina Robnik, Ana Bucik in Maruša Ferk

Ekipa evropskega pokala

Glavni trener: Igor Zagernik

Tekmovalke: Andreja Slokar, Rebeka Oblak, Žana Ciglič in Klara Livk

C-ekipa

Glavni trener: Aleš Rogelj

Trener: Miha Murovec

Tekmovalke: Živa Otoničar, Nika Tomšič, Nika Murovec, Jera Kompan, Anja Oplotnik, Lina Knific in Nina Dorbnič.

