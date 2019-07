Poletna smučarska inšpekcija tudi v Sloveniji

Meteorologi beležijo vročinske rekorde, a v Podkorenu in na Mariborskem Pohorju razglabljajo tudi o tem, kako bo pozimi. Do Zlate lisice nas loči 205 dni. Do pokala Vitranc kar 233. Obe slovenski prizorišči tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju pa sta tudi v poletnih načrtih Mednarodne smučarske zveza. Oba direktorja tekem namreč s sodelavci obiskujeta terene svetovnega pokala ter z lokalnimi organizatorji kujeta zimske načrte. Na Štajerskem so že bili deležni poletne inšpekcije. Gorenjci jo pričakujejo avgusta ali najpozneje septembra.

Zamejski Slovenec Peter Gerdol, ki je v vlogi direktorja ženskega svetovnega pokala nasledil Atleja Skaardala, in vodja tehničnih preizkušenj Markus Mayr sta se v Mariboru mudila pretekli teden. "Še pred analizo zadnjih tekem smo prehodili teren. Gospoda so prijetno presenetile tudi poletne aktivnosti. Konkretno, upravljavec smučišča namešča dodatne štiri snežne topove na stebrih in ureja štartni plato za slalom. Tudi naš pogovor je bil zelo ploden in optimističen," povzema generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Vilar, zadovoljen, da je že pred tem na koledarski konferenci v Cavtatu izposloval ugodnejši tekmovalni termin (15. – 16. 2.), v prihodnje pa bo lobiral za ukoreninjanje mariborskega termina na prelomu med januarjem in februarjem.

Obisk vodstva svetovnega pokala pričakujejo tudi organizatorji pokala Vitranc, a šele ob koncu poletja. Tudi v Podkorenu bodo gostom ob inšpekciji pripravili novost. "Znano je, da imamo na dveh mestih tekmovalne proge pogosto težave s količino snega. Zato smo s pomočjo občine zasneževalni sistem obogatili z dvema topovoma. Gre za projekt, ki nas bo stal 100 tisoč evrov. Na podlagi tega bomo lahko še bolj mirni. Sicer pa bo redna poletna inšpekcija pogosto formalnost," pripoveduje Srečko Medven, alfa in omega pokala Vitranc, ki ima v koledarju svetovnega pokala zdaj že kar stalno marčevsko mesto tik pred velikim finalom.