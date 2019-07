Ne sprejema scenarija, po katerem bi že izstrelila vse naboje

Ko je pred dnevi dopolnila 26 let, med čestitkami ni manjkalo voščil in pozitivnih športnih želja. "To pot res upam, da se bodo uresničile," po najslabši sezoni v zadnjih letih poudarja slovenska smučarska reprezentantka Ana Bucik, ki temelj za rezultatski zasuk vidi tudi v prevetreni trenerski zasedbi. V želji po dvigu rezultatske krivulje se je sprijaznila tudi z delnim sofinanciranjem programa in očetovim umikov iz spremljevalnega štaba.

Leta 2017 je na mariborski slalomski tekmi svetovnega pokala zasedla sedmo mesto. Eno leto pozneje je s tretjim mestom v kombinaciji v Lenzerheideju stopila celo na stopničke. Bi bila čez desetletje razočarana, če bi ostalo pri tem? "Delam za to, da bi to presegla. Na koncu želim imeti mirno vest. Želim vedeti, da sem storila vse, kar je bilo v moji moči. Konkretno? Da, verjetno bi čutila razočaranje, če mi vloženo delo ne bi prineslo še kakšnega takšnega rezultata," odgovarja Ana Bucik, ki priznava, da z dosežki, ki so sledili najboljšima rezultatoma kariere, nikakor ne more biti zadovoljna.

Predvsem pretekla sezona, v kateri je izpadla iz slalomske trideseterice, ostala praznih rok v veleslalomu, predvsem pa že na oko ni smučala v želenem tehničnem položaju, je bila zanjo vredna razmisleka. "Preteklo sezono bi po eni strani najraje pozabila, po drugi strani pa se velja marsikaj naučiti. Takšna se pač ne sme ponoviti, zato sem analizirala slabše rezultate, potegnila črto in se s potrebnimi spremembami podala v novo pripravljalno obdobje. Vse v želji, da znova obrnem krivuljo," pravi Novogoričanka, ki je v nedeljo dopolnila 26 let.

V pretekli zimi le štirikrat do točk svetovnega pokala. Foto: Sportida

Nova trenerska energija

O kakovostni telesni pripravljenosti, do katere ji je v domačem okolju pomagal trener Matija Reya, ne dvomi. Ključne spremembe pa si obeta na snegu, kjer je po slovesu Denisa Šteharnika trenerske vajeti prevzel Janez Slivnik. Že ob prvem pogovoru sta se dotaknila smučarske tehnike in potrebnih izboljšav. Ko se bo v nedeljo vrnila na sneg, sprva na ledeniku Saas Fee, ve, kaj jo čaka. "Ob prejšnjih trenerjih sem se veliko naučila. A pride čas za spremembo in nove ideje. Prvi vtis je dober. Čutim pozitivno energijo, ki je v športnih ekipah vedno zelo pomembna. Zaznala pa sem tudi veliko idej," pravi primorska slalomistka.

Osrednji del poletnih priprav jo skupaj z reprezentančnimi tekmovalkami čaka na Ognjeni zemlji v Argentini. V Ushuaio se bo odpravila 15. avgusta. "Tamkajšnji trening je vedno zelo pomemben. Kakovosten in količinsko obsežen trening z veliko ponovitvami v pravih razmerah je vedno prava baza. Vem, kaj me čaka. Naporno bo. A tudi zaradi tega sem v zadnjem obdobju veliko dela vložila v ustrezno kondicijsko pripravljenost. Argentina bo torej velik izziv. Vesela pa sem, da bom prve snežne občutke dobila že pred tem, na treningu v Saas Feeju," proti južni polobli pogleduje Bucikova.

Pred vročino bo kmalu "pobegnila" na sneg. Foto: Sportida Znova bo segla v žep

A če jo v konceptu dela in tekmovalni miselnosti čakajo spremembe, pa je, prepričana o tem, da je bila lanska selitev s Stöcklija na Salomon pravilna, povsem mirna pri vprašanju opreme. "Ob iskanju razlogov za slabšo sezono se na opremo zanesljivo ne morem izgovarjati. Ne, z opremo in podporo sem bila zadovoljna. To je dobra popotnica. Vsekakor pa bo v drugi sezoni nekoliko lažje. Za testiranja in nastavitve bom porabila manj časa. Več dni pa bo na voljo za klasično urjenje, za tisti 'dril', ki ga potrebujem," pravi olimpijka, ki je v pretekli zimi vknjižila le 31 točk, kar je najmanj po letu 2015, ko se je začela uvrščati med trideseterico.

Zaradi slabših rezultatov je bila, podobno kot tudi Maruša Ferk, v ekipo svetovnega pokala uvrščena "na podlagi trenerske ocene", posledično pa bo morala delno sofinancirati program (SZS ji bo pokrila osem tisoč evrov). "Za smučarja je seveda dobro, če lahko razmišlja le o smučanju ter ima v celoti pokrit program. Zavedam pa se, da ciljev nisem izpolnila. Vsi skupaj smo pričakovali več. Priznam, da bolj kot o statusu in sofinanciranju razmišljam o tem, kako izboljšati svoje smučanje in se vrniti na stare položaje," odgovarja Ana, ki jo je na treningih do zdaj redno spremljal tudi oče. A novi trener je prižgal rdečo luč za zunanje pomočnike. "To sem sprejela. Verjamem v dobro vzdušje in kakovostno delo," dodaja.

Kot odmev na slabšo sezono svetovnega pokala in skromen izkupiček v evropskem pokalu je Ana Bucik preteklo sezono podaljšala z nastopi na tekmah daljnovzhodnega pokala na Sahalinu, kjer je občutno popravila FIS-točke in štartno izhodišče. V veleslalomu si lahko obeta štartno številko takoj za najboljšo trideseterico, v slalomu pa med 35 in 40. A cilj je jasen – vrnitev v najboljšo trideseterico. Nato pa …