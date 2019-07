Sneg kliče: čas je za vrnitev

Glavnina najboljših slovenskih alpskih smučarjev se je ob koncu tedna preselila na sneg. Moška ekipa za hitri disciplini sončne vzhode opazuje na ledeniku Stelvio. Švicarski Saas Fee pa sta za vnovičen stik s snegom pred avgustovsko selitvijo v Argentino izbrala tako moška kot ženska ekipa za tehnični disciplini. Že čez dva tedna bosta namreč tako moški tehnični šef Klemen Bergant, ki Žana Kranjca in Štefana Hadalina na sneg ni "spustil" vse od aprila, kot novi glavni trener ženske reprezentance Janez Slivnik že postavljala količke v Ushuaii.

Čater je čakal 170 dni

Treninga moške ekipe za hitri disciplini na Stelviu pa je bil ob koncu tedna še posebej vesel Martin Čater. Čeprav pogoji v tem obdobju niso idealne, pa je bil 26-letni Celjan vesel prvih zavojev po 8. februarju, ko si je na zadnjem uradnem treningu pred smukom svetovnega prvenstva v Aareju strgal križno vez in poškodoval meniskus levega kolena. Tik pred odhodom ekipe Petra Pena je prejel zeleno luč za vrnitev, obenem pa bo tudi del zdaj že tradicionalne odprave v La Pravo v Čile. Naj upa tudi na prave smukaške obrate.

Brez potuhe

"V nobenem trenutku si zaradi poškodb nisem dajal potuhe. Jasno, moral sem slediti načrtu. A zdaj ne želim biti ujetnik sezone vračanja. Ne, glavo želim pripraviti tako, da si bom zaupal. Želim tekmovati brez pomislekov in strahov. Želim nadaljevati tam, kjer sem ostal. Navsezadnje sem v svoji karieri že marsikaj prestal, zato je čas, da nekaj tudi pokažem," nam je red vrnitvijo na sneg dejal Čater, za katerim je več tednov kondicijske vadbe, kjer je bil deležen le majhnega "popusta".

Ilka Štuhec se bo prihodnji mesec vrnila na sneg. Foto: Vid Ponikvar

Avgusta na sneg tudi Ilka Štuhec

Čez štiri tedne pa se bo končal tudi smučarski post Ilke Štuhec. Mariborčanka, ki si je pred pol leta natrgala križno vez v levem kolenu, se je pred kratkim vrnila z delovnega obiska Dalmacije. Tam je aktualna prvakinja v smuku kombinirala sproščenje ob morju z rednimi kondicijskimi pripravami. Kot sporočajo iz njenega tabora, poškodba ni več tema pogovorov. Ob koncu avgusta se bo za več tednov odpravila v Švico, kjer bo na ledenikih Zermatt in Saas Fee opravila večji del snežnih priprav.

Na južno poloblo le v skrajnem primeru

V Ilkinem taboru, ki so ga po sezoni okrepili kondicijski trener Jani Gril, fizioterapevt David Kukovec in kot glavni trener Stefan Abplanalp, vztrajajo pri prvotnem načrtu, po katerem bodo vse treninge opravili v Evropi. V Južno Ameriko naj bi se odpravili le v primeru, če bi pretirano toplo vreme omehčalo proge na omenjenih dveh švicarskih ledenikih. Nespremenjeno pa ostaja tudi prizorišče vrnitve v karavano svetovnega pokala. To je Lake Louise, ki bo med 6. in 8. decembrom gostil uvodna smuka in supeveleslalom sezone 2019/20.