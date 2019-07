Marcel Hirscher: Nisem se še odločil

Šestega avgusta bi moral stopiti pred sedmo silo in naznaniti svojo odločitev o (ne)nadaljevanju svoje smučarske kariere. A ne bo. Marcel Hirscher je preklical novinarski termin oziroma ga zamaknil za nedoločen čas. "Verjetno si predstavljate, da odločitev o prihodnosti ni lahka. Naj tekmujem še eno sezono? Nisem se še odločil," pojasnjuje 30-letni Avstrijec, ki je, tako kot v preteklih letih, ob koncu sezone dejal, da bo načrte o prihodnosti razkril med poletjem. V zadnjih letih je svoje navijače razveselil s podaljšanjem kariere. Tokrat jih bo lastnik kar osmih zaporednih velikih kristalnih globusov, kot vse kaže še nekaj časa pustil v negotovosti.

Foto: Sportida Kariera Marcela Hirscherja Svetovni pokal

8 velikih globusov, 12 malih

138 uvrstitev na stopničke

67 zmag



Olimpijske igre

3 kolajne (2 zlati, 1 srebrna)



Svetovna prvenstva

9 kolajn (5 zlatih, 4 srebrne)

Foto: Sportida

Še dovolj goriva?

"Vi se odločite. Povejte mi, ali sem najboljši v zgodovini. So pa te primerjave nehvaležne. Da, v teh letih sem bil najboljši, a nisem tekmoval proti Ingemarju Stenmarku. Različna obdobja je težko primerjati med seboj. Čez 20 let bo morda kdo gledal posnetke mojega smučanja in se mu bodo zdeli smešni. Razvoj gre naprej. Šampioni bodo sledili," je ob zadnjem obisku Kranjske Gore razglabljal avstrijski zvezdnik, ki se vse od leta 2011, ko je veliki kristalni globus osvojil Hrvat Ivica Kostelić, tekmecem pušča le drobtinice.

Z (vele)slalomsko prevlado in občasni drznim izleti na superveleslalomske proge obvladuje svetovni pokal. Tudi v pretekli zimi je z devetimi zmagami, skupno kar 15 uvrstitvami na stopničke svetovnega pokala ter dvema kolajnama na svetovnem prvenstvu v Aareju dokazal, da je še vedno najboljši. Zato gre v njegovem primeru predvsem za iskanje motiva kot nadaljnjega tekmovalnega goriva.

Kdo se poslavlja? Ob čakanju za Hirscherjevo odločitev pa osvežimo spomin na smučarje, ki so v zadnjih mesecih tekmovalne smuči postavili v kot. V novi sezoni bodo med drugim le gledalci Taina Barioz, Philipp Schörghofer, Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal, Phil Brown, Felix Neureuther, Frida Hansdotter, Thomas Fanara, Mathias Hargin, Erik Guay, Žan Grošelj, Werner Heel, Sandro Viletta, Patrick Küng, Natko Zrnčić-Dim … Kar nekaj tistih, za katere se je ugibalo, ali bodo vztrajali (Anna Veith, Ted Ligety …), je že naznanilo nadaljevanje smučarke poti. V Sloveniji še čakamo na naznanilo Ane Drev.

Janez Slivnik je na treningih in tekmah v zadnjih letih večkrat sodeloval s Hirscherjem. Foto: Vid Ponikvar "Po drugem mestu ga ne želi srečati v hotelu"

O Hirscherju smo se pred tedni pogovarjali tudi z novim glavnim trenerjem slovenske ženske reprezentance Janezom Slivnikom. V zadnjih letih je namreč deloval v avstrijski reprezentanci, tako da se je njegova pot večkrat križala z Marcelovo. Označil ga je za perfekcionista, ki je v premikanju meja na višjo najvišjo raven spravil tudi vse, ki ga obdajajo. Ob izjemni kondicijski pripravljenosti in nespornem znanju ima tako na voljo najbolj dovršeno opremo, najbolj prilagodljiv logistični sistem …

"Vsi drugi se vsaj deloma ukvarjajo z njim in se sprašujejo, kako ga premagati. On se ukvarja le s seboj. Ni se mu treba dokazovati. Preprosto, ve, kako zmagovati. Ve, kako taktizirati. V Avstriji smo se večkrat pogovarjali o tem, da bo zmagoval, dokler bo tekmoval. Vem, da tako razmišlja tudi on. Zakaj? Verjemite mi, da si ga ne želite srečati v hotelu po tem, ko osvoji drugo ali tretje mesto. S tem pač ni zadovoljen. On želi zmagovati. Za to je pripravljen storiti vse," je dejal Slivnik.

Drugi o Marcelu Hirscherju

Foto: Peter Podobnik/Sportida Ivica Kostelić, zadnji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala pred Hirscherjevo ero

"Dvomim, da bo kdo kadarkoli podrl ta rekord, torej osem zaporednih velikih globusov. Kaj nam to sporoča? Da v tem športu ne gre le za vrhunsko pripravljenost in najvišjo raven smučanja. Potrebuješ tudi vrhunsko tehnološko podporo. To je tisto, kar ima Marcel na voljo v veliko večjem obsegu kot katerikoli drugi smučar. V vseh taborih bodo torej morali v prihodnosti tem področjem nameniti več pozornosti."

Foto: Matic Ritonja/Sportida Henrik Kristoffersen, Hirscherjev norveški tekmec

"Šampion, odličen športnik, izjemen smučar. Osem velikih globusov? Vse, kar lahko storim, je, da pred njim snamem klobuk. To je neverjeten dosežek, ki je zaznamoval smučarsko zgodovino. Poleg tega globuse osvaja z veliko prednostjo pred zasledovalci. Prav ta naskok priča o tem, da si vse te lovorike še kako zasluži. Ko pogledam, kaj vse je dosegel, in to primerjam s svojimi dosežki, se počutim majhnega."

Foto: Peter Podobnik/Sportida Žan Kranjec, najboljši slovenski alpski smučar

"Predvsem je izjemen smučar. Poleg tega pa je vse, kar ga obdaja in podpira, na najvišji mogoči ravni. Za vse je poskrbljeno. To seveda ne zmanjšuje njegove smučarske kakovosti, psihološke trdnosti in delovne pripravljenosti. Jasno, že tukaj je korak pred preostalimi. Če pa dodamo, da zanj delajo celoten Atomic, močna avstrijska reprezentanca, smučarsko središče Reiteralm … Zanemariti ne gre niti njegove logistike. Če je le mogoče, namreč potuje z zasebnim helikopterjem ali letalom. S tem prihrani veliko časa in energije."