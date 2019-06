Švicarski del slovenskega mozaika za napad na olimpijsko zlato

Stefan Abplanalp si želi Ilko Štuhec v beli cirkus pripeljati fizično in mentalno močno, kot je bila pred poškodbo, nato pa stopati korak za korakom do vrha. Do olimpijskega zlata.

Stefan Abplanalp si želi Ilko Štuhec v beli cirkus pripeljati fizično in mentalno močno, kot je bila pred poškodbo, nato pa stopati korak za korakom do vrha. Do olimpijskega zlata. Foto: Vid Ponikvar

Najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let Ilka Štuhec je spomladi na poti vrnitve po novi poškodbi kolena napovedala prevetritev dobršnega dela svoje ekipe. V slovo sta pomahala trener Grega Koštomaj, ki se je preselil v slovensko moško ekipo za hitre discipline, in kineziologinja Anja Šešum, ki se je podala avstrijskemu izzivu naproti.

V majhni ekipi dvakratne svetovne prvakinje v smuku bo vlogo vodje še naprej opravljala njena mati Darja Črnko, serviser ostaja izkušeni Aleš Sopotnik, za kondicijsko pripravo po novem skrbi Jani Gril, fizioterapevtske naloge pa so v domeni Davida Kukovca. Vsa imena so bila znana že pred ponedeljkom, ko je Štajerka razkrila še trenersko tančico. Glavne trenerske škarje in platno je v roke vzel Stefan Abplanalp, ki bo Štuhčevi pomagal do konca tekočega olimpijskega cikla.

Sodeloval z zvezdnicami ...

Švicarski strokovnjak, na njegov prihod je močno vplivalo tudi dobro poznanstvo s Sopotnikom, je vajen sodelovanja z zvezdnicami belega cirkusa. Ne nazadnje je deloval in se veselil z Lindsey Vonn, Michele Gisin, Julio Mancuso, Ragnhild Mowinckel, Edit Miklos …

Sodelovanje v zvezdnicami alpskega smučanja ima "v malem prstu". Foto: Sportida Abplanalp se je sicer lani po debelem desetletju in pol svetovnega pokala odločil, da se vrne v domovino in se raje kot profesionalcem posveti švicarskim mladim upom alpskega smučanja. "V karieri potrebujem nov izziv, nove cilje," je takrat dejal za domače medije. Leto zatem je roko spet podal profesionalizmu na najvišji ravni. Hitro so se cilji spremenili.

Ne moreš predvideti, v katero smer bo šlo življenje

"Včasih je pač tako, da stvari ne moreš predvideti, ne moreš načrtovati, v katero smer bo šlo življenje. Če sem iskren, letos nisem iskal nove službe, nisem 'stegoval anten radarja'. Deloval sem z mladimi, želel sem postaviti dober program, ki bi pomagal oblikovati odlične švicarske športnike. Si pa nikoli nisem zapiral nobenih vrat. Vedno sem si rekel: 'Nikoli ne reci nikoli'. Če bi me poklicali Ilka Štuhec ali Mikaela Shiffrin, bi vedno premislil. To se je tudi zgodilo. Po odličnem sestanku in nekaj telefonskih pogovorih smo bili vsi prepričani, da lahko sodelujemo skupaj, da smo lahko uspešni. Priložnost za delo v majhni ekipi z dobrim ekipnim duhom in svetovno prvakinjo je olajšala mojo odločitev," je selitev v slovenski tabor pojasnil zgovorni Švicar.

45-letnik je v zadnji sezoni deloval z mladimi upi švicarskega smučanja, zdaj se vrača v svetovni pokal. Foto: Vid Ponikvar

Ekipno delo je ključ za uspeh

"Če se ponudi priložnost trenirati odličnega športnika, kot je Ilka, ni treba dolgo premišljevati," dodaja 45-letnik in poudarja, da ga je v zgodbi prepričal ves paket: "Videl sem, da ima za seboj odlično ekipo. Z Alešem, Darjo, Janijem, Davidom sestavljamo močno ekipo, kar je zelo pomembno. Vsa ekipa bo pomembna, ne samo jaz. Ključ do uspeha je v ekipnem delu. Prepričan sem, da bom svoje delo dobro opravil, da bom pripomogel k dobremu ekipnemu duhu, izkušenj imam veliko. Na srečo sem sodeloval z velikimi imeni tega športa."

"Pomemben bo vsak člen ekipe, ključ do uspeha je prav v ekipnem delu." Foto: Vid Ponikvar

Šef bo koleno

Ob tem opozarja na pomembnost ustreznega, predvsem pa postopnega, načrta vrnitve Štuhčeve, ki pravi, da je poškodba kolena preteklost.

"Želimo jo pripraviti, da se bo vrnila vsaj tako močna, kot je bila, tako fizično kot psihično. Verjamem, da nam bo uspelo. Vsak rekonvalescent v našem športu se mora spet navaditi na sile. Začeti je treba s kratkimi progami. Treba je imeti res pameten načrt. Ne smemo pretiravati, ne smemo iti čez mejo. Koleno mora biti naš šef. Koleno nam bo povedalo, koliko voženj na dan bo lahko odpeljala, koliko zaporednih dni bo lahko na snegu. Šli bomo korak za korakom proti vrhu," razmišlja trener in si želi, da bi njegova varovanka v svojem agresivnem slogu našla pravo ravnovesje, predvsem v trenutkih, ko bo smučala na robu. Štuhec - Abplanalp, naveza, ki se odpravlja po olimpijsko zlato. Foto: Vid Ponikvar

Po olimpijsko zlato

Manj konkreten je Abplanalp, ko beseda nanese na rezultatske cilje prihodnje sezone, bolj, ko je govora o Pekingu 2022.

"Ta trenutek je 11. v superveleslalomu in četrta v smuku. Tukaj smo, od tukaj nadaljujemo. Prve tekme bodo pomembne predvsem za to, da bo spet začutila tekmovalni ritem. Treniranje in tekmovanje ni isto. Ko si enkrat v štartnih vratih za tekmo, je popolnoma druga stvar. Pomembno je, da si bo zaupala, da si ne bo naložila preveč pritiska že na prvi tekmi. Kratkoročen cilj je, da bo v svetovnem pokalu ciljno črto prečkala brez poškodb, o rezultatih za zdaj ne bi … Če pogledamo proti olimpijskim igram, pa lahko rečem le, da gremo po olimpijsko zlato," ga zanima dopolnitev Ilkine vitrine z olimpijskim zlatom, ki ji še manjka.

Štuhčeva je trenutno sredi kondicijskih priprav, avgusta se bo podala na sneg, ki ga bodo iskali na švicarskih in avstrijskih ledenikih, prve tekme pa jo čakajo konec novembra v Lake Louisu, ki bo gostil smuka in superveleslalom.

Del Ilkine ekipe so tudi zunanji sodelavci Sandi Šajn in Aljaž Vogrinec na področju akrobatike, psihologinja Tanja Kajtna in terapevt akupunkturne masaže Rado Ribič.

Ilkin pogled "Vsi prinašajo neko novo energijo, drugačen način dela, kar je po mnogo letih, glede na to, da nisem najmlajša, zelo dobrodošlo." Foto: Vid Ponikvar O Abplanalpu in novincih v ekipi:

"Stefana poznam že kar nekaj časa, zdaj sem ga spoznala še bolje in je res odprt, pozitiven, zgovoren, veliko govori, kot vidimo, (smeh, op. a.). Vesela sem, da sem se tako odločila, da je prišel že zdaj pogledat vso mojo ekipo, da vidi, na kakšen način delamo, da spozna moje člane. Verjamem, da se bomo imeli zelo lepo. Vsi prinašajo neko novo energijo, drugačen način dela, kar je po toliko letih, glede na to, da nisem najmlajša, zelo dobrodošlo. Dobro smo se ujeli, podpirajo me na najvišji mogoči ravni." O težavnosti odločitve o prevetritvi ekipe:

"Bilo je težko, pa spet ni bilo. Zavedam se, da sem naredila veliko spremembo. A v preteklosti sem se nekajkrat že naučila, da velike spremembe lahko pomenijo in prinesejo marsikaj dobrega. Tako je bilo na primer pri menjavi smuči. Pri teh stvareh 'greš malo na pamet', a preprosto čutiš in verjameš, da bo boljše. Ne bojim se, da bi bilo kaj slabše." O tem, ali se zna ustaviti, da ne gre prek meje, na kar opozarjata tako mama kot trener:

"Hm, jaz naredim po svoje, onadva pa naj si to razložita, kot si hočeta (smeh, op. a.). Šala. Mama je hotela reči, da res trdo treniram, da mi je prijetno, da res uživam v tem, kar delam in kako to delam. Štef pa upa, da ne bi šla z glavo skozi zid. To mi gre včasih dobro, ne pa vedno. Vem pa, da mi oba želita le najboljše."

