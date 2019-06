Smrekar: Panoge porabile manj ali ravno toliko, kolikor je bilo na voljo

"Res spodbudno in res sem vesel in ponosen na vse vodje panog ter na vse strokovne sodelavce na zvezi. Odkar sem tukaj bi lahko rekli, da smo prvič končali sezono tako, da so panoge porabile manj ali ravno toliko, kolikor je bilo potrebno in na voljo, vključno s tem, da so pokrile morebitne izgube, ki so jih imele v pretekli sezoni," je bil seji IO SZS zadovoljen Enzo Smrekar.

"Lahko bi rekli, da končujemo sezono s pozitivno ničlo, nekatere panoge rahlo v plusu, in vstopamo v novo sezono brez novih bremen. Moram reči, da se mi je odvalil kamen od srca," je še dodal. Zveza ima sicer še za milijon evrov dolgoročnih kreditov na bankah, "kar saniramo", je dodal.

Imenovali še drugega podpredsednika

Člani IO SZS so na predlog predsednika krovne nacionalne smučarske organizacije imenovali še drugega podpredsednika. Potem ko bo "alfa in omega" slovenskih smučarskih skokov Ljubo Jasnič še naprej predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, je drugo podpredsedniško mesto ostalo nezasedeno. Vse do danes, ko so na to mesto imenovali predstavnika Loterije Slovenije Luko Steinerja, nekdanjega direktorja slovenske atletske zveze in predsednika strokovnega sveta RS za šport.

"Luka je znana oseba v svetu športa, s tem smo zaokrožili sestavo vodstva. Uroš Kalan iz Petrola je strokovnjak na področju financ, Luka pa se spozna na športno politiko na državni in na mednarodni ravni. Skupaj z mojim poslovnim pristopom imamo zelo močno vodstvo," je izpostavil Smrekar.

Pozitivni vtisi glede nordijskega SP v Planici

Redna letna skupščina SZS bo 3. septembra. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je Sloveniji oziroma smučarski zvezi znova izkazala priznanje, saj bo koledarska konferenca svetovne smučarske federacije leta 2021 v Portorožu, konec maja in v začetku junija.

Smrekar je še enkrat poudaril zelo pozitivne vtise udeležencev prvega sestanka koordinacijske skupine za nordijsko svetovno prvenstvo Planica 2023. "Že v tem trenutku smo bolje pripravljeni kot nekateri, ki imajo do svetovnega prvenstva krajši čas. Kar ne preseneča. Infrastruktura je tukaj, redno 'treniramo' s tekmama v poletih in tekih," je še dejal Smrekar.

Člani IO SZS so se dotaknili tudi pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Natančneje so določili razmerja med športniki in zvezo, kar se tiče osebnih sponzorstev in tako imenovanega endorsmenta, torej oglaševanje izdelka s pomočjo športnikov, ter omogočili večjo fleksibilnost za športnike.

Predstavnik športnikov pri IO Jernej Damjan na določila ni imel pripomb, kar pomeni, da bodo športnikom lahko ponudili v podpis pogodbe za novo sezono.

Sledijo ničelni toleranci do kršenja protidopinških pravil

Predstavniki vodstva SZS so člane IO SZS seznanili tudi s koncem primera slovenske vrhunske biatlonke Teje Gregorin, ki je po izrečeni kazni zaradi kršenja protidopinških pravil sklenila tekmovalno pot. V zvezi s tem je direktor zveze Franci Petek ponovil, da "sledijo ničelni toleranci do kršenja protidopinških pravil in da želijo prav vsem, ki delujejo v športu, dati vedeti, da doping ni sprejemljiv v našem vrednostnem sistemu".

Potrdili so tudi višini članarine v SZS za 2019/20. Ta znaša 25 evrov.

