Nič ne bo z vrnitvijo skakalcev v ZDA, še vedno ostaja nekaj vprašajev

Na spomladanskem zasedanju Mednarodne smučarske zveze v Zürichu so v javnost poslali različico predlaganega urnika smučarskih skokov v poletnem grand prixu in zimskem svetovnem pokalu. Na kongresu v Dubrovniku, kjer so razpravljali tako o prihodnji sezoni kot o tekmovanjih čez nekaj let, je prišlo do sprememb.

Iron Mountain bo počakal

Po predhodnih predlaganih različicah naj bi se skakalci vrnili v ZDA, in sicer naj bi 22. in 23. februarja po 20 letih spet skakali v Iron Mountainu, a temu ne bo tako. Tekmovanja na omenjenem prizorišču so odpovedali, usoda tistega konca tedna, še ni znana. Kot tudi še ni jasno, kaj bo s preizkušnjami, ki bi jih moral 7. in 8. decembra gostiti Nižni Tagil. Po poročanju poljskih medijev Fis in ruski organizatorji še niso našli skupnega jezika. Ali bo tekmovanje takrat res potekalo pod Uralom, naj bi bilo jasno do 10. julija.

Po vzoru Willingen 5 bomo prihodnjo sezono podobno tekmovanje znotraj svetovnega pokala spremljali tudi v Titisee-Neustadtu. Foto: Sportida

Po vzoru Willingen5 (v skupni seštevek tekmovanja šteje kvalifikacijski skok in štiri serije dveh posamičnih tekem), ki bo drugi vikend februarja, bodo Nemci tekmovanje pripravili tudi v Titisee-Neustadtu, in sicer sredi januarja. Prvi poleti bodo mesec pozneje, kot je bilo predvideno aprila, 15. in 16. februarja na Kulmu.

V svetovnem pokalu naj bi bili priča 36 tekmam, od tega šestim ekipnim. Vse skupaj se bo še tretjič začelo v poljski Visli 23. novembra. Zadnja tekma svetovnega pokala bo 15. marca, v nasprotju s tradicijo, na Norveškem, v Vikersundu v sklopu turneje Raw-Air, ko bo znan lastnik velikega kristalnega globusa.

Predviden spored svetovnega pokala 2019/2020: 23.-24. 11.: Visla (ekipa, posamična tekma)

30. 11.–1. 12.: Ruka

7.-8. 12.: Nižni Tagil*

14.-15. 12.: Klingental (ekipna, posamična tekma)

21.-22. 12.: Engelberg

29. 12.-6. 1.: novoletna turneja (Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen)

11.-12. 1.: Predazzo

18.-19. 1.: Titisee-Neustadt (Titisee-Neustadt 5)

25.-26. 1.: Zakopane (ekipna, posamična)

1.-2. 2.: Sapporo

8.-9. 2.: Willingen (Willingen 5)

15.-16. 2.: Bad Mitterndorf (poleti)

22.-23. 2.: ?

29. 2.-1. 3.: Lahti (ekipna, posamična tekma)

7.-8. 3.: raw-air turneja – Oslo (ekipna, posamična tekma)

10. 3.: raw-air turneja – Lillehammer

12. 3.: raw-air turneja – Trondheim

14.-15. 3.: raw-air turneja – Vikersund (ekipna, posamična tekma) *kaj bo s koncem tedna v Nižnem Tagilu, bo jasno do 10. julija; koledar še ni dokončen

V Planici se bo letos navijalo po koncu svetovnega pokala. Velikanka bo med 20. in 22. marcem gostila svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Maša Kraljič/Sportida

V Planico po koncu svetovnega pokala

Vrhunec, svetovno prvenstvo v poletih, bo v Planici, ki je sicer tradicionalno zadnje prizorišče svetovnega pokala, po koncu sezone, med 19. in 22. marcem.

Spored svetovnega prvenstva v poletih 2019/2020 (Planica) 20. 3. 2020 – 1. in 2. serija

21. 3. 2020 – 3. in 4. serija

22. 3. 2020 – ekipna tekma

Tudi uvod v poletni grand prix na Poljskem

Poletna sezona smučarjev skakalcev se bo prav tako začela v Visli (20. julija), sledili bodo Hinterzarten (27. 7.), Courchevel (10. 8.), Zakopane (17.-18. 8.), Hakuba (23.-24. 8.), Hinzenbach (29. 9.), za konec pa še Klingenthal (5. 10.). Almaty in Čajkovski, ki naj bi tekme gostila septembra, sta odpadla s koledarja.

Skakalke sezoni odpirajo v Nemčiji in na Norveškem

Dekleta bodo sezono poletnega grand prixa odprla 26. julija v Hinterzartnu, potem ko so Almaty in Čajkovski brisali s koledarja, bosta sledili le še dve postaji: Courchevel (9. 8.) in Frenštat (18. 8.).

Dekleta bodo zimsko sezono tradicionalno odprla v Lillehammerju 7. decembra, na Ljubnem se bodo ustavila 22. in 23. februarja. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Sezona zimskega svetovnega pokala po novem predvideva 23 tekem, od tega dve ekipni. Vse skupaj se bo začelo 7. decembra na Norveškem, po kongresu v Dubrovniku je jasno, da bo, kot do zdaj, uvod gostil Lillehammer. Dekleta se bodo na Ljubnem ustavila 22. in 23. februarja.

Zaključek sezone, v kateri bodo spet tekmovala na norveški turneji Ray-Air in ruski Blue Bird, je predviden 22. marca.

