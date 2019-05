Švicarju je optimizem vlila Planica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemintridesetletni smučarski skakalec Simon Ammann se je odločil, da bo nadaljeval kariero. "Po spremembi tehnike sem zopet prikazal dobre skoke in dobil motivacijo in voljo za vztrajanje v tem športu. Dolgi poleti v Planici so mi dali optimizem," je skok v novo sezono komentiral štirikratni olimpijski prvak.