Peter Prevc: Najtežje je že za nami

Smučarska zveza Slovenije je v četrtek podelila nagrade vsem športnikom pod njenim okriljem, ki so v prejšnji sezoni stopili na zmagovalni oder. Med njimi je bil tudi smučarski skakalec Peter Prevc, ki pravi, da je najtežji del priprav na novo sezono že za njim, da gre vse po načrtih in da se bodo treningi že kmalu preselili na skakalnico.

"Treniramo že en mesec, najtežji del priprav je že za nami, prihodnji teden pa gremo že nazaj na skakalnico," je povedal najstarejši od bratov Prevc, ki za razliko od lani tokrat nima težav s poškodbami. "Ni poškodb in lahko normalno opravim ves program, kar za zdaj zadovoljuje," je o pripravah še povedal 26-letnik.

A še pred začetkom priprav na novo sezono si je mladi očka s svojo družino vzel tudi čas za oddih. Odpravili so se v Italijo, za sina Ludvika je bil to prvi daljši oddih, in kot pravi Prevc, je bil zanj to poseben izziv. "Sam sem navajen, da se usedem v avto in peljem pet ali šest ur brez postanka, z otrokom pa se je bilo treba le ustaviti na dve uri, a se pač prilagodiš."

Dogodkov, na katerih namesto kombinezona nosi elegantno obleko, pa se tudi rad udeleži, če je le dobra družba. "Takšni dogodki so odvisni od družbe, danes bo dobra, a če nimaš nobenega sogovornika, potem le čakaš, da vse skupaj mine. Če pa je družba dobra, potem rad pridem na tako prireditev," je sklenil Prevc.

