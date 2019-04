Kam bo sezona odnesla skakalce?

Na spomladanskem zasedanju Mednarodne smučarske zveze v Zürichu so v javnost poslali zadnjo različico predlaganega urnika smučarskih skokov v poletnem grand prixu in zimskem svetovnem pokalu. O njem bodo razpravljali na majskem kongresu v Dubrovniku, do takrat tako še lahko pride do sprememb.

Začetek v Visli, konec v Vikersundu

Aktualizirana različica predhodnega koledarja sezone 2019/2020 predvideva 36 tekem svetovnega pokala, od tega šest ekipnih. Vse skupaj naj bi se kot v zadnji sezoni začelo v poljski Visli 23. novembra. Zadnja tekma svetovnega pokala naj bi bila 15. marca, v nasprotju s tradicijo, na Norveškem, v Vikersundu, kjer bo znan lastnik velikega kristalnega globusa.

Planica na sporedu po koncu svetovnega pokala

Vrhunec, svetovno prvenstvo v poletih, bo v Planici, ki je sicer tradicionalno zadnje prizorišče svetovnega pokala, po koncu sezone, med 19. in 22. marcem.

Množice se bodo pod Ponce zgrinjale med 19. in 22. marcem, ko bo letalnica bratov Gorišek gostila svetovno prvenstvo v poletih. To bo na sporedu po koncu sezone svetovnega pokala. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Spored svetovnega prvenstva v poletih 2019/2020 (Planica) 20. 3. 2020 – 1. in 2. serija

21. 3. 2020 – 3. in 4. serija

22. 3. 2020 – ekipna tekma

Vrnitev v Iron Mountain

V nasprotju z januarskimi predlogi novi koledar ne predvideva ekipne turneje, ki smo jo spremljali med letoma 2009 in 2013, ko so Nemci serijo tekem, te so se seštevale, organizirali v Oberstdorfu, Klingenthalu in Willingenu.

V začetku leta so se namreč pojavile govorice o obuditvi turneje, ki bi jo organizirali na dveh prizoriščih, v Titisee-Neustadtu in Willingenu, a je zamisel padla v vodo, tako da se tekme s teh prizorišč ne bodo seštevale med seboj.

Skakalci se bodo vrnili v ZDA, kar je bilo znano že jeseni, in sicer v Iron Mountain, kjer sta tekmi predvideni za 22. in 23. februar. Na to prizorišče se vračajo po 20 letih. Veliki kristalni globus bodo tokrat podelili v Vikersundu, kjer bo zaključek nove sezone. Foto: Sportida

Za konec svetovnega pokala sledi turneja Raw-Air, ko se bodo seštevali skoki v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu.

Predviden spored svetovnega pokala 2019/2020: 23.-24. 11.: Visla (ekipa, posamična tekma)

30. 11.–1. 12.: Ruka

7.-8. 12.: Nižni Tagil

14.-15. 12.: Klingental

21.-22. 12.: Engelberg

29. 12.-6. 1.: novoletna turneja (Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen)

11.-12. 1.: Predazzo

18.-19. 1.: Bad Mitterndorf (poleti)

25.-26. 1.: Zakopane (ekipna, posamična)

1.-2. 2.: Sapporo

8.-9. 2.: Willingen (posamična, posamična, ekipa tekma)

15.-16. 2.: Titisee-Neustadt

22.-23. 2.: Iron Mountain*

29. 2.-1. 3.: Lahti* (ekipna, posamična tekma)

7.-8. 3.: raw-air turneja – Oslo (ekipna, posamična tekma)

10. 3.: raw-air turneja – Lillehammer

12. 3.: raw-air turneja – Trondheim

14.-15. 3.: raw-air turneja – Vikersund (ekipna, posamična tekma) *odločitev bodo sprejeli na majskem kongresu v Dubrovniku

Tudi uvod v poletni grand prix na Poljskem

Poletna sezona smučarjev skakalcev se bo prav tako začela v Visli (20. julija), sledili bodo Hinterzarten (27. 7.), Courchevel (10. 8.), Zakopane (17.-18. 8.), Hakuba (23.-24. 8.), Almaty (7.-8. 9.), Čajkovski (14.-15. 9.), Hinzenbach (29. 9.), za konec pa še Klingenthal (5. 10.).

Skakalke sezoni odpirajo v Nemčiji in na Norveškem

Dekleta bodo sezono poletnega grand prixa odprla 27. julija v Hinterzartnu, nato bodo sledile še štiri postaje: Courchevel (9. 8.), Frenštat (18. 8.), Almaty (7.-8. 9.) in Čajkovski (14.-15. 9.).

Tudi v novi sezoni je za dekleta predvidena turneja Raw-Air. Foto: Sportida

Sezona zimskega svetovnega pokala predvideva 27 tekem, od tega dve ekipni. Vse skupaj naj bi se začelo 7. decembra na Norveškem, prizorišče še ni določeno. Do zdaj se je svetovni pokal vselej začel v Lillehammerju. Zaključek sezone, v kateri bodo dekleta spet tekmovala na norveški turneji Ray-Air in ruski Blue Bird, je predviden 22. marca.

Vsi datumi bodo potrjeni po majskem kongresu v Dubrovniku.

