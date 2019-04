Negotovost je še vedno v zraku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnjo sezono je Švicar Simon Ammann končal na 24. mestu z osvojenimi 313 točkami, kar je bilo v skladu z zimo pred tem.

Marca, ob koncu sezone v Planici, je na Letalnici bratov Gorišek poletel do 13. mesta, kar ga je vidno razveselilo. Pri 38 letih sicer spada med najstarejše, vendar je videti, da v sebi še vedno nosi željo po nastopih. V zraku je kljub temu negotovost glede tega, ali bo nadaljeval ali ne. V švicarskem taboru pričakujejo, da bodo vse jasno do 24. aprila. Takrat bodo imeli skakalci namreč fizične teste pred vstopom v novo pripravljalno obdobje.

Prvo švicarsko ime zime je bil Peier

Štirikratni olimpijski prvak je bil do te zime praktično edini švicarski skakalec, ki je kanil pozornost, v tej pa se je v orbito izstrelil še Kilian Peier. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Seefeldu je na večji napravi v Innsbrucku osvojil bronasto medaljo, po prvi seriji pa imel celo najboljše izhodišče.

V dolgoletni karieri je med drugim osvojil tudi štiri zlate olimpijske medalje. Foto: Sportida

Vlogo glavnega trenerja bo še naprej opravljal Ronny Hornschuh. V Švici so z nemškim strokovnjakom zadovoljni, a so bili nekoliko v strahu, saj so Hornschuha omenjali kot enega od kandidatov za glavnega trenerja v poljski reprezentanci, ki jo je zapustil Avstrijec Stefan Horngacher.

Prav tako se je Hornschuh pogovarjal z nemško smučarsko zvezo o morebitnem opravljanju vloge pomočnika Horngacherja, ki je na čelu nemške ekipe nasledil dolgoletnega trenerja Wernerja Schusterja.