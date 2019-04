V Planici razžalostil Poljake, zdaj sprejel novo službo

Saga okoli Stefana Horngacherja, ki se je vlekla že več mesecev, se je končala pred tednoma v Planici, kjer je Avstrijec potrdil dolgotrajne govorice, da se po treh sezonah poslavlja od poljske izbrane vrste. Čeprav so si Poljaki na vsak način prizadevali, da bi ga zadržali v svoji reprezentanci, se je 49-letnik podal novim izzivom naproti.

Glavna cilja: domače SP in olimpijske igre

Že pred časom je prejel ponudbo nemške reprezentance, iz katere so danes sporočili, da so s Horngacherjem našli skupni jezik. Dolžina pogodbe uradno ni znana, bo pa z Nemci sodeloval vsaj tri sezone. Med glavnimi cilji so svetovno nordijsko prvenstvo v Oberstdorfu (2021) in olimpijske igre v Pekingu, ki bodo leto pozneje.

Glavna cilja Avstrijca sta domače svetovno prvenstvo 2021 in olimpijske igre 2022. Foto: Sportida

Najprej gradnja trenerskega štaba, nato priprave

"Veselim se nove službe z nemško reprezentanco. Zdaj je čas, da zgradimo močan, kakovosten trenerski štab, nato pa se osredotočimo na priprave v novi sezoni," je na novinarski konferenci dejal Horngacher, ki je trenersko taktirko prevzel iz rok Wernerja Schusterja, ki se je poslovil po 11 letih.

Poljake bo, kot so naznanili že takoj po Planici, vodil Čeh Michal Doležal, ki je bil zadnja leta Horngacherjev pomočnik.

