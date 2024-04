Simon Ammann izgubil mesto v A-ekipi

Deset švicarskih smučarskih skakalcev so glede na rezultate posameznikov v zadnji zimski sezoni razporedili v štiri skupine. Del nacionalne ekipe, ki je najvišja po kakovosti, je zgolj Gregor Deschwanden. 33-letnik je bil v pravkar končani sezoni najboljši švicarski skakalec, v seštevku svetovnega pokala je zasedel 18. mesto.

Gregor Deschwanden bo edini član nacionalne skupine. Foto: Guliverimage

V A-ekipo sta napredovala Remo Imhof (41. svetovnem pokalu) in Killian Peier (50.), medtem ko je iz ekipe A izpadel Simon Ammann. 42-letnik je svetovni pokal končal na 52. mestu in bo v prihodnje član švicarske ekipe B. V tej so še Sandro Hauswirth, Felix Trunz in Yanick Wasser.

Del ekipe C bodo Juri Kesseli, Lean Niederberger in Marius Sieber.