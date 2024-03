Nemci naj bi vztrajali pri preverjenem receptu

Po spodbudnem začetku sezone svetovnega pokala za nemške smučarske skoke konec ni bil povsem po željah skakalne velesile.

Ob koncu sezone so izgubili drugo mesto v pokalu narodov, s sijajnim finišem v Planici so jih na drugi poziciji prehiteli Slovenci, tako da so zasedli tretje mesto. Na tretjem je v seštevku svetovnega pokala končal tudi Andreas Wellinger, med prvo deseterico pa se je zvrstil še Pius Paschke.

Foto: www.alesfevzer.com

V tujih medijih so se po sezoni pojavila namigovanja, da naj bi se nemško-avstrijsko sodelovanje končalo, a po zadnjih informacijah se to ne bo zgodilo. Nemška zveza in Stefan Horngacher, ki mu po sezoni poteče pogodba, naj bi še naprej sodelovala.

"Stefan Horngacher bo ostal trener nemških skakalcev," je za poljski Sport.pl dejal direktor smučarskih skokov in nordijske kombinacije v Nemški smučarski zvezi Horst Huettel. 54-letni Avstrijec pa je za ZDF dodal: "Imeli smo res dobre pogovore. Imamo dobre ideje in želimo visoko motivirani nadaljevati sodelovanje."