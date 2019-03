Zakaj bi morali biti optimisti

Ko pogledamo krstni sezoni najuspešnejšega slovenskega skakalnega trenerja Gorana Janusa in njegovega naslednika Gorazda Bertonclja, vidimo, kako hitro lahko postane športna javnost razvajena.

Nastopi slovenskih tekmovalcev pred Janusovim prihodom niso bili takšni, da bi potešili apetite slehernega skakalnega navdušenca. Zato so hvale nemudoma začele deževati, ko se je ob njegovem ustoličenju trend začel nagibati v pozitivno smer.

Bertoncelj takšnih pohval v svoji krstni sezoni ni doživel, pa je imel s svojimi skakalci v svetovnem pokalu zelo podobno bero. Če je bil Robert Kranjec, takrat naš najboljši, v skupnem seštevku deveti, je bil tokrat Timi Zajc na identičnem mestu. Peter Prevc je bil v sezoni 2011/12 15., njegov mlajši brat v tej zimi dve mesti višje. Število posamičnih zmag je bilo povsem enako - ene posamične stopničke so letos več. Po enkrat sta ekipi v obeh sezonah stopili na najvišjo stopničko. Novoletni turneji nista bili uspešni - letošnja še nekoliko manj.

Največja razlika je v tem, da je Kranjec na svetovnem prvenstvu v Vikersundu leta 2012 osvojil zlato medaljo, ekipa pa je bila bronasta. V tej zimi je bilo na sporedu nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem se naši skakalci niso znašli. Zato pa so se na letalnicah – tako v Oberstdorfu, Vikersundu kot tudi Planici. In če bi bilo letos svetovno prvenstvo v poletih, bi se lahko prav tako nadejali vsaj moštvene medalje in bi se Bertoncelj s svojo ekipo lahko približal tudi v tem segmentu.

Zanjo bo priložnost prihodnje leto, ko bo svetovno prvenstvo v poletih gostila prav naša Planica z Letalnico bratov Gorišek, in takrat se bo medalja pričakovala.

Res je, da sta se v tej sezoni novoletna turneja in svetovno prvenstvo razpletla bistveno pod pričakovanji in sta veliki črni piki sezone, vendar je bila že v preteklosti nekakšna tradicija, da Slovenija na teh tekmovanjih širine ni imela. Le Peter Prevc je bil tisti, ki je znal najti pot do stopničk na turneji štirih skakalnic, nordijskih svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Na tem, da bo krog kandidatov za najvišji domet na tovrstnih tekmah širši, bo treba graditi. Predvsem bo treba znati tempirati vse skupaj, da bodo naši orli na največjih tekmovanjih v pravi formi. In to je ena od pomembnih nalog strokovnega vodstva.

In zakaj bi morali biti pred naslednjo sezono optimisti? S Timijem Zajcem smo dobili novega skakalca za vrhunske dosežke. Dokazal je, da ni muha enodnevnica, ki zablesti le na eni tekmi, ampak je pri vsega 18 letih konstantno skakal. Povrhu vsega letel in v njem je Slovenija dobila novega odličnega letalca, potem ko ga je s slovesom Roberta Kranjca izgubila. Peter Prevc je tisti, na katerega lahko ob normalnem, zdravem poteku priprav računamo, da bo spet mešal štrene tistim najboljšim.

Potem je tu še Domen Prevc. Če bo glavo v celoti obrnil proti skokom, se mu bodo obzorja razširila. Podobno je bilo z Rjojujem Kobajašijem, ki je preskok naredil šele takrat, ko se je posvetil le skokom. Vsaj videti je, da je tudi najmlajšemu Prevcu to postalo jasno, in lahko pričakujemo, da bo v bodoče zagotovo drugače zagrizel v delo.

In ti trije skakalci so tisti, ki bi morali nositi osrednje breme in prinesti glavnino dosežkov. Če bi jim steklo, bi zagotovo za seboj potegnili še druge slovenske orle. In teh je v ozadju kar nekaj. Slovenija je vendarle med vodilnimi državami po številu skakalcev.

Janus, ki takrat sicer ni imel takšnih pogojev za trening, kot so zdaj, se je prvo sezono ogreval, že v naslednji pa je Slovenija v pokalu narodov naredila ogromen preskok. Med najboljšo deseterico sta bila v svetovnem pokalu Kranjec in starejši Prevc. V slednjem, Zajcu in Domnu Prevcu pa ima Slovenija tri kandidate za tovrsten dosežek.

In zdaj je pred Bertoncljem in njegovimi sodelavci naloga, da naredijo z ekipo pričakovan in od vodstva panoge zagotovo zahtevan preskok višje.