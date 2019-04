Nov način skakanja, katerega se bo verjetno posluževalo vse več skakalcev #video

Razvoj tehnike skakanja v smučarskih skokih je šel v preteklosti skozi različna obdobja. Še vedno je najbolj aktualna V-tehnika, a tudi ta dobiva nadgradnjo. Nekateri posamezniki, tudi Slovenci, so se že poglobili v nov način skakanja. In tega poimenujejo kot H-slog. A je veliko parametrov, da ob takšnem skakanju skok tudi uspe, kot si akterji v zraku želijo.

1. način skakanja - Kongsberger

Ob pogledu na stare posnetke smo lahko videli, da so skakalci skakali na smučeh z rokama naprej. Slog se je uveljavil po prvi svetovni vojni. Jacob Tulliln Thams in Sigmund Ruud sta v Kongsbergu na Norveškem skakala tako in dobila posnemalce.

Tovrsten način letenja v zraku so primerjali s superjunaki v filmih, kot je Superman, ki je letel z rokama naprej. Nekateri so celo krilili z njima in skušali ustvariti efekt letenja ptic. S takšnim načinom skakanja so prišli do daljav okoli sto metrov.

2. način – Windisch

Leta 1949 je Erich Windisch naredil spremembo v načinu skakanja. Kongsbergerjevo tehniko je modificiral tako, da je roki postavil bližje bokoma in s tem pridobil na aerodinamiki.

3. način – Pararelni način – Däscher

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je Andreas Däscher naredil korak naprej. Zgornji del telesa ni bil več tako upognjen pri bokih, kar je omogočilo skakalcem bolj ravno postavitev smuči in več aerodinamike v zraku. Ta način skakanja je postal standard, vse dokler ni prišel V-slog.

Matti Nykänen je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja naredil nekaj variacij paralelnega sloga, zlasti, ko je smuči postavil nekoliko v diagonalen položaj, da je imel več površine v zraku.

4. način – V-slog

V začetku devetdesetih let se je pojavil V-slog, ki ga je najbolj ovekovečil Jan Boklöv. To je bila največja sprememba v načinu skakanja. Sprva ga na Mednarodni smučarski zvezi FIS niso priznavali. Vsaj sodniki ne, po tem, ko so dajali skakalcem kljub ekstremnim daljavam nižje slogovne ocene.

Poljski skakalec Miroslaw Graf se je s to tehniko sicer poigraval že leta 1969, vendar je takrat niso jemali resno, čeprav je bil sam prepričan, da je V-način skakanja zelo učinkovit, saj so bili njegovi skoki bistveno daljši.

V začetku 80. let prejšnjega stoletja je Kanadčan Steve Collins modificiral V-tehniko. Spredaj je imel smuči skupaj, zadaj narazen. In še vedno je najmlajši zmagovalec tekme svetovnega pokala. V Lahtiju mu je to 9. marca 1980 uspelo pri vsega 15 letih in 362 dneh.

Šved Boklöv je želel skakati dlje od preostalih in iskal pot do zmage. Velja za največjega revolucionarja v načinu skakanja v vsej zgodovini. V začetku 90. let je občutno preskakoval tekmece, a prejemal nižje sodniške ocene. Nekaj let pozneje so vsi skakalci presedlali na to tehniko, sodniki pa niso več kaznovali skakalcev.

Ta tehnika je hkrati omogočala varnejše skoke in imela več učinka kot skakanje s paralelno držo smuči.

5. način – H-slog

Tako, kot smo videli modifikacije slogov pri paralelni drži, jih zdaj dobiva tudi Boklövov V-slog. Nekateri skakalci tudi zadaj bolj razprejo smuči, da dobivajo večjo površino, vse skupaj pa to spominja na črko H.

Od najbolj znanih slovenskih skakalcev sta mlada Domen Prevc in Timi Zajc tista, ki v zraku letita drugače od večine. V ženskem taboru tudi Nika Križnar poizkuša zadaj čim bolj razpreti smuči.

Timi Zajc in njegov način skakanja. Foto: Sportida

"Tako skačejo, ker bolj plosko postavljajo smuči. Pod smučmi je več opore, bolj so horizontalne. Prav tako naredijo večji razkorak, s tem pa material raztegnejo. Tudi na dresu se pozna," pravi skakalni strokovnjak Jelko Gros.

Tako kot je Boklöv več let skakal z V-tehniko, da jo je osvojil in prišel tudi do zmag v svetovnem pokalu, bo H-način verjetno potreboval nekaj časa, da se bo usidral pri več skakalcih.

"Ne moreš kar reči skakalcu na treningu, naj da noge še bolj narazen"

"Veliko jih bo šlo na ta način skakanja, zagotovo. Morali bodo iskati individualne proporcije. Od skakalca je odvisno, kako potem skače in koliko dodaja. Če mu rečeš, naj da noge bolj narazen, je to druga funkcija kinetične energije. Ta je odprta pri glavi in zaprta pri gležnjih. Ne moreš kar reči skakalcu na treningu, naj da noge še bolj narazen. Če jih bo dal, ni nujno, da bo držal tudi gležnje," je razložil Gros.

Najmlajši od bratov Prevc je bil prvi, ki je v njegovi krstni sezoni presenetil vse ljubitelje in strokovnjake tega športa. Vsi so se čudili, kako razpre smuči in kako nizko pride z glavo. To je bila ravno njegova težava, da je z glavo prihajal že pod smuči. Zdaj, ko jih postavlja bolj plosko, tovrstnih težav več nima.

Domen je z drugačnim načinom skakanja osupnil vse.

Zdaj težav, ko mu je glava prihajala pod smuči, nima več.

"Peter Prevc je prvi postavljal smuči bolj plosko, Kobajaši ima svojo tehniko"

Predvsem postavljanje smuči bolj plosko je zelo pomembno, poudarja Gros: "Peter Prevc jih je postavljal v njegovi šampionski sezoni. Nekateri skušajo bolj plosko skakati, ko dajejo smuči bolj narazen, drugi to naredijo z gležnjema. Filigrantski občutki so tisti, ki ti nato dovolijo skakati najboljše, kot lahko. En padec ti jih že lahko poruši. Nove smuči, ki so toge, prav tako …"

Domen Prevc (desno) ima smuči bolj narazen v črki H, Kobajaši pa bolj plosko stoji na smučeh in uporablja V-tehniko.

In kaj je posebnost Rjojuja Kobajašija, ki je v pretekli sezoni tako eksplodiral? "Kobajaši ima svojo tehniko. Praktično ne dovoli, da mu smuči pridejo gor. Veliko hitrosti ohrani v preletu. Zato ga odnese daleč stran in leti daleč."

Kako Rjoju postavi smuči plosko v zraku

Prav Kobajaši in Jevgenij Klimov, kot ima Gros v glavi, sta skakalca, ki med vsemi uporabljata polno velikost smuči. Ostali so na krajših, kot bi jih lahko imeli, saj jih lažje nadzorujejo. A ima zaradi tega Kobajaši več površine v zraku.

Tehnika skokov se torej nenehno spreminja, kar omogoča skakalcem boljše in daljše skoke. V zadnji zimi je odskočil Kobajaši. Bo kdo drug presenetil s kakšno novostjo v novi zimi? Manevrskega prostora je veliko, tudi v materialu.