Kitajec Zhang z zmago nad Ruudom spisal zgodovino #video

Kitajski teniški igralec Zhang Zhizhen je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku poskrbel za veliko presenečenje in z njim spisal zgodovino. V drugem krogu je po petih nizih premagal petega nosilca Norvežana Casperja Ruuda in postal prvi Kitajec, ki je ugnal enega izmed petih najboljših igralcev na svetovni lestvici.

Že pred Norvežanom je prav tako po petih nizih - trije so se končali s 7:6 - izpadel tudi sedmi nosilec Grk Stefanos Cicipas, boljši od njega je bil Švicar Dominic Stricker. Presenečenja pa ni ni dovolil drugi nosilec Srb Novak Đoković, ki je gladko ugnal Španca Bernabeja Zapato Mirallesa.

Pri ženskah se je turnir končal za 11. nosilko Čehinjo Petro Kvitovo, napredovali pa sta tako prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek kot Slovenka Kaja Juvan, ki se bosta v naslednjem krogu pomerili med seboj.

Šestindvajsetletni Zhang iz Šanghaja, 67. igralec sveta, je pred pandemijo covida-19 že opozarjal nase, a večjega skalpa še ni imel.

"Po pandemiji nisem verjel, da lahko pridem na tako raven. Moj cilj je bila uvrstitev med najboljših sto, dosegel sem jo, zdaj pa sem stopil še korak višje. A ne smem prehitevati, moram iti korak za korakom. Ne smem poleteti, tako razmišljanje moram ohraniti tudi v nadaljevanju tega turnirja," je bil zadovoljen Kitajec, ki se bo v petek pomeril z Avstralcem Rinkyjem Hijikato, ki se bo prvič potegoval za uvrstitev v osmino finala turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Ruud, ki je zaostajal z 1:2 v nizih, četrtega pa nato dobil s 6:0, se je po dvoboju pritoževal nad dolgim odmorom, ki si ga je Kitajec privoščil po četrtem nizu. "Bil sem v ritmu, ki pa ga je Zhang prekinil in podrl. Sodnik ni upošteval časovnih omejitev, to me je jezilo," je po dvoboju svoje kričanje na sodnika obrazložil Norvežan.

Stricker navdušil s sproščenostjo

Drugi junak drugega kroga je bil Stricker, ki je izločil Cicipasa in se prvič uvrstil v tretji krog enega izmed največjih turnirjev. Pri tem pa navdušil tudi s svojo sproščenostjo. Na spletu namreč povzroča navdušenje posnetek njegovega pevskega nastopa med menjavo strani v petem nizu, ko je na tribunah odmevala pesem Whitney Houston z naslovom "Rad bi plesal z nekom", ki jo je prepeval tudi sam.

Dominic Stricker je izločil Stefanosa Cicipasa. Foto: Guliverimage

"To je bilo spontano, ne zaradi kamer. Te so me pač ujele, sam pa sem po vodstvu s 5:2 hotel ostati sproščen," se je na pevski dodatek spomnil 21-letni Švicar, ki je zasluge za svoj uspeh pripisal tudi spremembi prehrane. "Odrekel sem se sladkarijam, to pa že pomaga."

Dominic Stricker singing along to ‘I Wanna Dance with Somebody’ by Whitney Houston in his last changeover before taking out Tsitsipas pic.twitter.com/VLRTzPzn6e — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 30, 2023

More than four hours later...



Soak it all in 🇨🇭 Dominic Stricker! pic.twitter.com/DlxdUZin6h — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Đoković se še ni mučil

Za mnoge prvi favorit turnirja Đoković je premagal Španca Zapato Mirallesa, pri tem pa se ni posebej namučil. "Pri 36 letih življenja in po 20 letih, odkar sem prvič prišel v New York, še vedno čutim lakoto po zmagah in dobri igri. Zadovoljen sem, kako se počutim na igrišču, zadovoljen sem, ker na njem v prvih dveh krogih nisem nepotrebno izgubljal časa. To je vedno dobrodošlo," je po zmagi dejal Đoković, ki se bo v naslednjem krogu pomeril z rojakom Lazslom Đerejem.

Tako kot Srb je za zdaj uspešna tudi prva favoritinja pri ženskah in branilka naslova, Iga Swiatek. Avstralko Dario Saville je ugnala s 6:3, 6:4. "Ni bilo lahko. A zadovoljna sem z določenimi elementi v igri, nekatere pa bom morala popraviti," je napovedala Poljakinja, ki se bo v tretjem krogu pomerila s Kajo Juvan.

S poljsko tekmico sta se pred šestimi leti med drugim pomerili tudi v polfinalu mladinskega OP ZDA in vse od takrat sta prijateljici. Na olimpijskih igrah mladih 2018 v Argentini je nato Juvan zmagala tako med posameznicami kot v dvojicah v paru s Swiatek.

Na profesionalni turneji pa je 22-letna Poljakinja dobila oba medsebojna obračuna proti Juvan, nazadnje v prvem krogu Roland Garrosa leta 2021.

