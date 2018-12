Vse se vrti okoli Dončića, a pod žarometi še več pozornosti požela njegova mama

Večer 21. junija je bil eden od vrhuncev v karieri 19-letnega košarkarskega supertalenta Luke Dončića, ki v dresu ekipe Dallas Mavericks navdušuje v ligi NBA. Nič manj pomemben pa ni bil za njegovo mamo Mirjam Poterbin, ki je na naboru v Brooklynu požela veliko zanimanja javnosti, še mnogo mnogo več pohval in komentarjev - številni izmed njih imajo tudi spolno konotacijo - pa je bila deležna na Twitterju.

Luka Dončić je bil na naboru NBA izbran kot tretji. Po menjavi je pristal pri Dallas Mavericks. Foto: Getty Images

Medtem ko je bahamski center Deandre Ayton postal prvi izbor in s tem najsvetlejša zvezda nabora lige NBA v New Yorku, je Luko Dončića kot tretjega izbrala Atlanta, ki pa se je že pred tem dogovorila za kupčijo z Dallasom. Ljubljančan je tako led lige prebil v družbi Dirka Nowitzkega med Telički Dallas Mavericks.

Foto: Vid Ponikvar Maja se je prašilo v štajerski prestolnici. Ugibalo se je, ali bo Zlatko Zahović res zapustil Nogometni klub Maribor, ki naj bi tako ostal brez športnega direktorja. Pojavljale so se govorice, da se Zahović poslavlja od mariborskega kluba in da naj bi nogometno poslanstvo nadaljeval v tujini. Prejel naj bi namreč mikavno ponudbo za trenersko delo. Do tega ni prišlo, Zahović je ostal na svojem položaju.

Veliko prahu je dvignil avgustovski članek Večera, ki je pisal o zaslužkih NK Maribor in razkril tudi plačo glavnega snovalca uspešne mariborske nogometne zgodbe Zlatka Zahovića. V Ljudskem vrtu so se odzvali. Oglasil se je poslovni direktor Bojan Ban.

Bojan Ban Foto: Vid Ponikvar Pri Večeru so prečesali podatke Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in secirali finančno poslovanje NK Maribor. Ta je lani ustvaril 23,4 milijona evrov prihodkov in leto 2017 končal s slabimi sedmimi milijoni evrov plusa. Pri štajerskem časniku so pisali tudi o izdatkih za različne stroške in zaposlene, pri teh pa poimensko izpostavili Zlatka Zahovića, ki je v klubu od leta 2008. To je ljudi v vodstvu 14-kratnega slovenskega prvaka očitno zmotilo.

Mimogrede, športni direktor vijoličastih, ki v klubu ni zaposlen, ampak dela kot samostojni podjetnik, je med letoma 2013 in 2017 v povprečju zaslužil od 229 tisoč do 303 tisoč evrov letno, veliko večino pa mu je prinesla pogodba z mariborskim klubom.

Foto: Reuters Luka Dončić je na začetku decembra prejel prvo priznanje v ligi NBA, potem ko je postal novinec meseca na zahodu. S svojimi predstavami navdušuje, z njimi pa je skeptikom, ki so bili pred njegovim prihodom v ZDA - med njimi je bil tudi Charles Barkley, nemudoma dal vedeti, da je več kot pripravljen na kariero v najmočnejšem klubskem tekmovanju.

Jan Oblak je dvigoval obrvi Atleticovih navijačev. Foto: Guliver/Getty Images

Čeprav spada slovenski nogometni vratar Jan Oblak med največje ljubljence navijačev Atletica, z rdeče-belimi pa je letos osvojil že dve evropski lovoriki, bi lahko kmalu pomahal v slovo Madridu. Tako je novembra poročal španski športni dnevnik Marca, ki je z zapisom, da želi Škofjeločan zamenjati delodajalca že v prihajajočem zimskem prestopnem roku, napovedal možnost odmevnega odhoda, ki bi postregel z novim svetovnim rekordom.

Ognjena Vukojevića je hrvaška nogometna zveza po incidentu izključila iz reprezentance, Domagoj Vida jo je odnesel z opozorilom. Foto: printscreen Nekdanji hrvaški reprezentant Ognjen Vukojević je moral po neljubem zapletu, ki si ga je na svetovnem prvenstvu privoščil po četrtfinalni zmagi nad Rusijo in s katerim je razjezil domačo javnost, vrniti akreditacijo za SP 2018 in zapustiti tabor izbrane vrste. Tako se je odločila hrvaška nogometna zveza, se opravičila Rusiji in poskrbela, da Vukojević na tem prvenstvu ni več opravljal vloge oglednika na dvobojih tekmecev Hrvaške.

Foto: Reuters Radi ste prebirali tudi članke iz rubrike Skok v športno preteklost. Marca smo se spomnili izjemnega poleta Petra Prevca, ki je leta 2015 v Vikersundu kot prvi zemljan poletel 250 metrov in kot drugi Slovenec postavil svetovni rekord.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Hrvaški kapi dol. Klanjam se ji. Je nogometni fenomen, čudež. Glede na to, koliko je na svetu Hrvatov in v kakšnih pogojih deluje njihov nogomet, je to res pravi čudež. Včasih, ko spremljaš športni del dnevnika na hrvaški televiziji, dobiš občutek, kot da bi se znašel v filmu Nazaj v prihodnost. Igrišča so res v slabem stanju,'' je Zlatko Zahović dejal pred julijskim finalom svetovnega prvenstva med Francijo in Hrvaško, po katerem so se naslova svetovnih prvakov veselili galski petelini.

Foto: Reuters Luka Dončić med slovenskimi športniki žanje daleč največ pozornosti, pohvale na njegov račun pa dežujejo vsak dan. Na gostovanju v Portlandu, kjer je z Dallasom pokleknil pretekli teden šele v podaljšku, je poskrbel za novo mojstrovino, ki je postala pravcata spletna uspešnica.

