"Luka Dončić živi za ta trenutek, daje vse od sebe in ostaja na realnih tleh"

Še drugo leto zapored se je ob koncu leta v središču pozornosti ob podelitvi nagrad najboljšim slovenskim športnikom znašel košarkarski dragulj Luka Dončić, ki se je ob selitvi iz evropske košarke čez lužo hitro in spretno prilagodil največji košarkarski sceni v NBA.

Podobno kot lani, ko je sinu Mirjam Poterbin in Saše Dončića pripadla nagrada za najbolj obetavno športno osebnost in je bil del športne ekipe leta, ga je na odru Gallusove dvorane tudi tokrat zastopala mati.

Zrelo sprejema odločitve

Dončić se je prek videopovezave oglasil v Slovenijo in se zahvalil za podporo.

Iz rok legendarnega košarkarskega trenerja Zmaga Sagadina je prevzela lovoriko za najboljšega športnika leta 2018 Slovenije.

"Luko vidim kot zelo odraslega fanta, ki zrelo sprejema pomembne odločitve, ki niso najlažje. Če pa nanj pogledam zgolj kot mati, ga vidim kot svojega sina, ki živi svoje sanje, ki se odreka veliko stvarem, predvsem pa vidim sina, ki me dela ponosno vsako minuto življenja," je še na odru ponosno razlagala Poterbinova, ki pod odrom sprva ni bila tako zgovorna, a je le privolila v krajši pogovor.

"Težko je opisati občutke"

Ta se je dotaknil tudi tlakovanja poti do izpolnitve sanj v NBA. Med drugim kaljenja in rasti pri madridskem Realu, kamor se je Luka odpravil pri 13 letih in tam vztrajal do konca zadnje sezone, po kateri je uresničil sanje in se preselil k ekipi Dallas Mavericks.

Foto: Vid Ponikvar

"Peklensko težko je bilo. Ne znam opisati občutkov, kako je bilo ob odhodu v Španijo, saj je bil takrat res še otrok. Ko gre otrok od doma, je res težko. Vsak teden sem bila v Madridu, a ni bilo isto, kot če bi bila ves čas. Tudi zaradi teh dogodkov je Luka tako odrasel, kot je," je zavrtela spomin pred dobrega pol desetletja, nato pa pogledala v iztekajoče se leto, v katerem je 19-letnik vstopil na največji košarkarski klubski oder na svetu.

Sama ne občuti norije, Luka se zaveda, da jo prinaša uspeh

Kot pravi, je Luka zelo prilagodljiv, tako da mu tudi selitev v ZDA ni bila velik zalogaj. "Igra, trenira, potuje. Preprosto živi za ta trenutek, ne razmišlja pretirano o prihodnosti in daje od sebe najboljše, kar lahko," pravi Poterbinova, ki se je iz Teksasa vrnila le zaradi prevzema sinove nagrade, saj tudi ona večino časa preživi čez lužo, kjer vztraja v kozmetičnih vodah, ima pa tudi dovolj časa, da dnevno skrbi za rekreacijo.

"Pred tekmami in po njih je res kar noro, saj je Luka oblegan, a na to se navadiš, sprejmeš kot nekaj običajnega. Luka je to sprejel, to spada v njegovo službo, ve, da je del uspeha. Zato sem tako ponosna nanj, saj je ostal na trdnih tleh." Foto: Guliver/Getty Images

In norija v NBA? Kako se je znašla v njej? "V redu. Iskreno, vsega skupaj ne občutim kot neke norije. Sem doma, delam, hodim na tekme. Je pa pred tekmami in po njih res kar noro, saj je Luka oblegan, a na to se navadiš, sprejmeš kot nekaj običajnega. Luka je to sprejel, to spada v njegovo službo, ve, da je del uspeha. Zato sem tako ponosna nanj, saj je ostal na trdnih tleh," pravi in dodaja, da sin redno spremlja dogajanje v Sloveniji, sploh na športnem področju.

Kako pa je s pozornostjo, ki je v Ameriki ne posvečajo le Luki, saj se tudi sama znajde "pod žarometi"? "Mene mediji ne cukajo za rokav, bolj Luko, tako da mi ni nič težko, samo 'luštno'. Sem se pa navadila pozornosti, to sprejmeš, s tem rasteš. Če bi me vprašali pred petimi leti, bi bilo drugače."

