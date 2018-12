Katera dama je na večeru elegance in športa požela največ pozornosti? #foto

Prireditev športnik leta, na kateri Društvo športnih novinarjev Slovenije že vse od leta 1968 izbira najboljšega športnika in športnico minule sezone, ekipo leta in športno ime, ki največ obeta, je enkratna priložnost, da športniki udobne športne copate in trenirko zamenjajo za drznejšo ali bolj elegantno opravo. Kdo je sinoči najbolje izkoristil dano priložnost?

Ker športno dogajanje nikoli ne spi, je na sinočnji prireditvi ob razglasitvi najboljših športnikov leta 2018 manjkalo kar nekaj dobitnikov priznanj za športnika leta. Poleg Luke Dončića, ki skoraj vsak večer navdušuje na parketu lige NBA, in Jakova Faka, ki ga danes v češkem Novem Mestu čaka biatlonska preizkušnja, smo pogrešali tudi najbolj obetavnega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja in drugega na izboru za športnika leta Primoža Rogliča. Toliko več pozornosti je bilo tako namenjene damam. Priznanje za naj športnika leta 2018 je v sinovem imenu prevzela Mirjam Poterbin, priznanj pa so se veselile tudi Janja Garnbret, športnica iztekajočega se leta, in jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, ki so ju športni novinarji prepoznali kot najboljšo ekipo leta 2018. Foto: Vid Ponikvar

Veliko pozornosti javnosti je sinoči požela tudi ugandska športna novinarka Ritah Aliguma, žena Jožeta Zidarja, novinarja Slovenske tiskovne agencije in predsednika Društva športnih novinarjev Slovenije, ki organizira izbor za športnika leta. Zakonca sta prireditev spremljala iz prve vrste, v družbi odlično razpoloženega predsednika Boruta Pahorja in Dončićeve mame Mirjam Poterbin. Foto: Mediaspeed

Med športnimi in glasbenimi gosti sta krmarila športni novinar Saša Jerkovič in igralka Ajda Smrekar, ki je v otroških letih trenirala gimnastiko. Igralka očitno ljubi belo barvo, saj je v belem povezovala tudi enega od izborov Žarometov. Foto: Vid Ponikvar

Elegantna Lora Klinc je v imenu svojega fanta Primoža Rogliča prevzela nagrado za drugo mesto na izboru športnik leta. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav večino dni preživi v kimonu in bosih nog, se Tina Trstenjak, druga na izboru za športnico leta, odlično znajde tudi v visokih petah. Navsezadnje si jih zadnja tri leta nadene vsaj enkrat letno. Tri leta je namreč že redna gostja oziroma nagrajenka na izboru za športnico leta. Foto: Vid Ponikvar

Najuspešnejša slovenska športnica leta 2018, športna plezalka Janja Garnbret, se je tako kot Trstenjakova odločila za čipko in visoke pete. Čeprav večino časa preživi v plezalkah, ji tudi petke niso povzročale prav nobenih težav. Foto: Vid Ponikvar

19-letni Korošici je nagrado izročil trener Andrea Massi, življenjski sopotnik še ene uspešne Korošice, Tine Maze. Na slavnostni prireditvi se je pojavil v kombinaciji zimzelenega džinsa in elegantnega suknjiča. Foto: Vid Ponikvar

Teniška igralka Kaja Juvan se je že z 18 leti prebila med slovensko žensko športno trojko leta. Foto: Vid Ponikvar

Večerno toaleto sta si nadeli tudi najboljši jadralki Slovenije Tina Mrak in Veronika Macarol, ki so ju slovenski športni novinarji izbrali za ekipo leta 2018. Tina se je odločila za kratko črno oblekico, Veronika pa je izbrala do gležnjev segajočo oprijeto obleko. Foto: Vid Ponikvar

Gimnastična druščina: Mitja Petkovšek in Mojca Rode ter telovadca Sašo Bertoncelj in Aljaž Pegan. Foto: Vid Ponikvar