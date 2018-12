Zlati junak slovenske pravljice v ligi NBA zaprl usta kritikom #video

Igor Kokoškov in njegovi Phoenix Suns so v zadnjem obdobju nepremagljivi.

Igor Kokoškov in njegovi Phoenix Suns so v zadnjem obdobju nepremagljivi. Foto: Reuters

Ko so košarkarji Dallasa pred dnevi še drugič v tej sezoni izgubili na gostovanju v Phoenixu, je javnost v ZDA to doživela kot veliko presenečenje, saj so bila Sonca nebogljena na repu razpredelnice. Do takrat so zmagala le štirikrat v ligi NBA in bila prepričljivo najslabša ekipa. Po zmagi nad slovenskim športnikom leta Luko Dončićem in druščino, zlasti pa vrnitvijo Devina Bookerja, se je izbrancem Igorja Kokoškova obrnil svet.

Izjemni predstavi Bookerja in Aytona v Bostonu:

Srbski strateg, ki je lani Slovenijo z Goranom Dragićem (zvezdnik Miamija bo moral zaradi poškodbe kolena na operacijo, tako da bo dva meseca odsoten z igrišč), Dončićem in srčnimi soigralci popeljal do največjega uspeha v zgodovini slovenske košarke, je vstopil v zmagoviti niz, ki se kar noče končati. Po Dallasu je premagal še Minnesoto in New York, v pestrem večeru lige NBA, ko je bilo odigranih kar 12 srečanj, pa je spravil na kolena še Boston. Na gostovanju je bil boljši s 111:103 in je poskrbel za novo presenečenje.

Kokoškov je spremljal na delu razigrani dvojec Booker-Ayton, ki je skupaj prispeval 48 točk in 26 skokov. Booker je bil s 25 točkami in osmimi skoki prvi strelec Phoenixa, novinec Deandre Ayton pa je prispeval 23 točk in 18 skokov! T.J. Warren je dodal 21 točk, Kelly Oubre Jr. pa jih je v prvem nastopu za Phoenix, pred tem je igral za Washington, dodal 13. Kokoškov je z novo zmago zaprl usta kritikom, ki so bili prepričani, da ne more biti kos izzivu vodenja moštva. Phoenix ni več najslabši klub v ligi NBA.

Pri poražencih sta izstopala prvi strelec srečanja Kyrie Irving (29) in Jayson Tatum (18), za še večje nezadovoljstvo v vrstah Keltov, ki so po nizu osmih zaporednih zmag doživeli dva poraza, pa je poskrbela poškodba leve roke avstralskega centra Arona Baynesa. Pred leti je nosil tudi dres Olimpije, zdaj pa ga zaradi zloma roke čaka daljši prisilni počitek. Na seznamu poškodovanih se je pridružil Alu Horfordu.

Houston s trojkami podira mejnike v ligi NBA Rakete iz Houstona so v Toyota Center uspešno izstrelile kar 26 projektilov za tri točke in postavile nov rekord v ligi NBA. Prejšnjega je imel v lasti Cleveland (25), a se je od njega poslovil po učinkovitem večeru Houstona. Kako je vroči Houston postavil nov rekord: Največ trojk (6) jih je razumljivo zadel James Harden. Najboljši strelec tekmovanja je bil ponovno vroč. Dosegel je 35 točk (met za tri 6/11) in prispeval še devet asistenc, eno več od Chrisa Paula (21 točk in osem asistenc). Švicar Clint Capela je k prepričljivi zmagi Houstona nad Washingtonom (136:118) dodal 20 točk in 12 skokov, dvojni dvojček je uspel tudi P.J. Tuckerju (11 točk in 11 skokov). Vsaj trojko je zadelo kar osem košarkarjev gostiteljev, ki so v naletu, saj so dobili pet zaporednih tekem v ligi NBA in popravili razmerje zmage in porazov v 16:14. Washington je na drugi strani padel v krizo. Brez zmage je ostal že šestič v zadnjih sedmih tekmah.

Ostroge vedno boljše

Najvišjo zmago večera so dosegli košarkarji San Antonia, ki so na Floridi pomendrali Orlando kar s 129:90. Boljši so bili prav v vseh četrtinah, največ točk je dosegel LaMarcus Aldridge (20). Blizu je bil Italijan Marco Belinelli (18), eno manj pa sta prispevala DeMar DeRozan in Bryn Forbes (oba 17). Pri ostrogah se je med strelce vpisalo vseh 12 košarkarjev.

Everyone scored in tonight's road victory 🙌#GoSpursGo pic.twitter.com/gLJPfwDOO4 — San Antonio Spurs (@spurs) December 20, 2018

Pri gostiteljih je manjkal črnogorski center Nikola Vučević, ki je v ponedeljek postal novopečeni očka. Namesto njega je prvič v začetni peterki igral novinec Mohamed Bamba in prispeval sedem točk ter osem skokov.

Bojevniki izgubili že 11., nov trojni dvojček Westbrooka

Branilci naslova Golden State Warriors so ostali praznih rok v Salt Lake Cityju, kjer jih je s 108:103 premagal Utah Jazz. Zvezdniški trojček bojevnikov je znova prispeval večino točk (74 od 103), a znova pogrešal pomoč, večji delež soigralcev s klopi. Stephen Curry (met za tri 5/9) se je ustavil pri 32, Kevin Durant (met iz igre 10/23) pa 30 točkah.

Klay Thompson je zgrešil vse štiri mete za tri točke, dvoboj pa končal pri 12 točkah. Za razliko od gostov iz Kalifornije je pri Utahu mejo desetih točk prečkalo kar šest igralcev. Največ točk je prispeval Joe Ingles (20), Francoz Rudy Gobert (17 točk in 15 skokov) ter Jae Crowder (18 točk in 11 skokov) pa sta dosegla dvojna dvojčka. Golden State je v tej sezoni izgubil že 11 tekem.

Izjemni predstavi Georga in Westbrooka:

Oklahoma City je Sacramentu prizadejala boleč poraz (132:113). Blesteli so zlasti Paul George (43 točk, 12 skokov in 7 asistenc), raznovrstni Russell Westbrook (19 točk, 17 asistenc in 11 skokov) in Steven Adams (20 točk in 23 skokov), pri Kraljih pa sta izstopala Buddy Hield (37 točk) in 20-letni De'Aaron Fox (28 točk in 12 asistenc), kateremu je poskušal Westbrook dokazati, da je še vedno hitrejši igralec od njega. Oklahoma je na koncu nadigrala Sacramento ...

