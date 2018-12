Dončićeva čarovnija iz ust Jordana zvabila psovko #video

Ko je Luka Dončić prišel v ligo NBA, večina ljubiteljev košarke v ZDA še ni slutila, da je vse prej kot zgolj navaden najstnik. Ko pa je 19-letni novinec vstopil v tekmovalni ritem, se krog tistih, ki še vedno dvomijo v visok domet njegovih sposobnosti, iz tedna v teden krči.

Skoraj je ni več tekme, na kateri Ljubljančan ne bi ponudil čarobne poteze, s katero bi kandidiral v izboru za naj akcijo večera. Ko mu je v zgodnjih ponedeljkovih jutranjih urah uspelo skoraj nemogoče in je v Portlandu s čudežno trojko z mrtvega kota prek Maurica Harklessa izsilil podaljšek, so se hvalospevi na račun predstav najstnika le še povečali.

Šok navijačev Portlanda po nori trojki Dončića:

Čaščenje fenomena Dončić, prvega kandidata za najstnika sezone v ligi NBA, je udarilo po socialnih omrežij tako silovito in učinkovito kot še nikoli. Svojih pet minut je dočakal tudi DeAndre Jordan. Prvi center Dallasa se izjemno dopolnjuje z mladim Slovencem, ki ga redno pošilja v ogenj z všečnimi asistencami. Orjak pod obročema mu je hvaležen, občasno pa tudi sam prispeva kakšno podajo, po kateri vročemu Dončiću ni težko doseči koša.

Vrhunci Luke Dončića na tekmi v Portlandu:

Jordan kar ni mogel verjeti

DeAndre Jordan je v Portlandu dosegel 14 točk in deset skokov. Foto: Reuters Odlično se dopolnjujeta, ves čas bodrita, o tem, kako globoko je segla neverjetna trojka Slovenca za izenačenje na 107:107 v srce 30-letnemu centru, pa priča njegova reakcija. Kamere so jo posnele, spletna uspešnica št. 2 je bila rojena.

Jordan je bil tako prisrčno neposreden in začuden, da je izustil psovko ''Holy Fuck''. Prevod verjetno ni potreben, v pomoč je lahko le pojasnilo, da pridevnik Holy označuje nekaj svetega.

Tako je Dončićeva čarovnija iz ust izkušenega soigralca zvabila psovko, ki je ni težko razbrati iz njegovih ustnic. Če je najstnik iz Slovenije s trojko napravil ogromen vtis na zvezdnika lige NBA, vajenega raznoraznih mojstrovin, si lahko le domišljamo, kako so čudežno izenačenje doživljali šele ljubitelji košarke v ZDA, pa tudi drugod po svetu. Zlasti v Sloveniji, ki je lahko v zadnjih letih tako ponosna na največje košarkarske ambasadorje.

Dallas je resda izgubil šesti zaporedni dvoboj in se z njim nekoliko oddaljil od preboja med najboljših osem v močni zahodni konferenci, a je po drugi strani zelo blizu mest, ki vodijo v končnico. Navijači teličkov česa podobnega po skromnih učinkih v prejšnjih sezonah niso pričakovali.

Junak Portlanda pohvalil Dončića

Predstave, nenazadnje je bil Dallas v noči na nedeljo zelo blizu zmagi na gostovanju pri prvakih v Oaklandu, v Portlandu pa je izgubil šele po podaljšku, nudijo razlog za optimizem, kakor tudi spoznanje, da ima Dončić šele 19 let in lahko s pridobivanjem izkušenj le še dviguje raven svojih nastopov. Te pa so že zdaj na zelo visoki ravni.

Kako je Dončić navdušil Lillarda:

Le dan po tekmi, ki jo je končal na klopi z bolečinami v kolku, je stisnil zobe, se odpravil na zahtevno gostovanje k Portlandu in se izkazal.

Trenutek, ko je Dončić v visokem loku vrgel žogo proti košu Portlanda in izsilil podaljšek. Foto: Reuters ''Ko je vrgel tisto trojko, me je obšel občutek, da bo šla žoga skozi koš. Je zelo, zelo, zelo dober igralec. Ne le kot novinec,'' je Damian Lillard, trikratni udeleženec tekme zvezdnikov All-Stars, podal čestitko Dončiću. To mu je tudi povedal neposredno po dvoboju. Najboljši strelec Portlanda (33 točk) in igralec tekme, na kateri je dosegel 32 točk, je navdušen nad Slovencem.

Podobno velja za osrednje ase Golden Stata Stephena Curryja, Kevina Duranta in Draymonda Greena, ki so dan poprej kar tekmovali o tem, kdo bo 19-letnemu Dončiču namenil lepše besede.

Šele četrti v zgodovini lige NBA

Američani, ki obožujejo statistične analize in primerjave, so po imenitni predstavi slovenskega reprezentanta pobrskali v zgodovino in ugotovili, da je Dončić šele četrti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je kot najstnik na eni tekmi dosegel vsaj 23 točk, 11 skokov in šest asistenc. Ostali trije so Lonzo Ball, Kevin Durant in LeBron James. Ta podatek je ponosno predstavil javnosti tudi klub Dallas Mavericks.

With 23 points/11 rebounds/6 assists tonight @luka7doncic becomes only the fourth teenager in the history of the NBA with those totals in a single game (Lonzo Ball/Kevin Durant/LeBron James). pic.twitter.com/kdQ0EJvZK9 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2018

Znova se je njegova poteza znašla pri vrhu najboljših akcij večera. V noči na nedeljo je bilo to eno izmed treh zabijanj na tekmi proti Golden Statu, s katerim se je povzpel na prvo mesto, tokrat pa je predstavnike vodstva tekmovanja, ki odločajo o izboru, prepričal z neverjetno trojko, s katero je prehitel sireno in izenačil na 107:107.

Deset najlepših akcij zadnjega večera v ligi NBA, Dončić je št. 2!

Prehitel ga je le branilec naslova Stephen Curry, ki je v Oaklandu dosegel 42 točk in pol sekunde pred koncem po izvrstnem prodoru odločil zmagovalca na dvoboju proti Los Angeles Clippers. Tako se je pred Dončićem znašel le ostrostrelec prvakov Golden State Warriors. Ni kaj, najboljši slovenski športnik leta se nahaja v izbrani druščini.