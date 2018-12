Dončić po tekmi navdušil z ganljivo potezo #video #foto

Luka Dončić je v ligi NBA ponovno blestel, a to ni bilo dovolj, da bi Dallas prekinil črni niz porazov. Mavericks so v gostovali pri aktualni prvakih Golden State, ki so bili boljši s 120:116. Dončić se je ponovno izkazal, dosegel je 19 točk in bil drugi strelec gostujoče ekipe, ki od povratka Dirka Nowitzkega še ni slavila in je niz neuspehov podaljšala na pet tekem. Slovenski košarkarski biser v končnici tekme zaradi obnovitve poškodba kolka ni mogel pomagati svoji ekipi. Miami Heat so brez poškodovanega Gorana Dragića ugnali Milwaukee Bucks.

Učinek Luke Dončića: 19 točk, met za tri 3/6, met za dve 4/9, prosti meti 2/4, 3 skoki, 5 asistenc, 1 ukradena žoga, 1 blokada, 2 izgubljeni žogi v slabih 30 minutah. Povprečje v tej sezoni: 18,8 točke, 6,4 skokov, 4,9 asistence, 1,2 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,5 izgubljene žoge v 32,4 minutah.

Luka Dončić v ligi NBA še naprej blesti. Proti aktualnim prvakom je tekmo sicer začel z izgubljeno žogo, a je v slabih devetih minutah prvakom iz Oaklanda nasul kar 14 točk. Warriors so v nadaljevanju strnili vrste, Dončić pa je do končnice obračuna dosegel še pet točk. Z 19 točkami je presegel svoje povprečje v tej sezoni lige NBA, bil je polovično uspešen pri metu za tri točke (3/6), za dve je zadel štirikrat iz devetih poskusov.

Najboljši slovenski športnik tega leta je k svojemu dosežku dodal 3 skoke, 5 podaj, ukradel je eno žogo, izgubil pa je dve žogi, kar je manj od njegovega povprečja. Slovenski košarkarski biser je še posebej navdušil v tretji četrtini, ko je pri vodstvu Dallasa s 73:70 prodrl pod koš in atraktivno zabil čez 208 centimetrov visokega krilnega centra Golden Stata, Jonasa Jerebka, pri tem pa je slovenski košarkar tudi grdo padel.

Atraktivno zabijanje Dončića in grd padec:

Bližnje srečanje z mladim navijačem in obnovitev poškodbe

Ob koncu tretje četrtine je Dončić ob novem prodoru nerodno pristal in se zaletel v otroka, ki je sedel za košem. Dončić je pri padcu obnovil poškodbo kolka, težave naj bi imel tudi s stegensko mišico, zato je končnico tekme izpustil. Po besedah trenerja Mavsov Ricka Carlisla poškodba naj ne bi bila prehuda, slovenski košarkar pa bo najverjetneje že lahko zaigral na naslednji tekmi. Dončić je po tekmi poskrbel za lepo gesto, ko je nesrečnemu dečku, ki je sedel pod košem, podaril svoj dres in se z njim fotografiral.

Padec Dončića in bližnje srečanje z otrokom:



Dončić se je mlademu navijaču najprej opravičil ...: Foto: Reuters

... po tekmi pa mu je podaril svoj dres:

Foto: Reuters

Dallas v končnici blizu uspeha

Na začetku zadnje četrtine so gostje izgubljali že s 93:111 in vse je izgledalo, da je tekma odločena. A košarkarji Dallasa, niso odnehali. V zadnji minuti so imeli Mavericks celo priložnost, da prevzamejo vodstvo, a je Harrison Barnes dobre pol minute pred koncem zgrešil met za tri točke, zmago domačih pa je s trojko potrdil Kevin Durrant. Dončić ni igral zadnjih šest minut srečanja.

Pri domači ekipi je bil najučinkovitejši prav MVP zadnjih dveh finalnih serij, Durant, ki je dosegel 29 točk, k temu dosežku pa je dodal še 12 skokov in 8 podaj. Jerebko, ki je pokazal eno najboljših predstav in dosegel svoj strelski rekord v ligi NBA, je tekmo končal pri 23 točkah. Pri Mavsih je bil najučinkovitejši Wesley Matthews, ki je dosegel 25 točk (7/11 za 3), Dončić se je ustavil pri že omenjenih 19 točkah, Harrison Barnes je dodal dve manj.

Dallas naslednja tekma čaka že v noči na ponedeljek, ko bodo Mavericks gostovali pri Portlandu.

Vrhunci Luke Dončića na dvoboju v Oaklandu:

Miami brez Dragića do četrte zaporedne zmage

Miami Heat je prišel do četrte zaporedne zmage. Heat so bili s 94:87 boljši od Milwaukee Bucks. Goran Dragić še naprej okreva po operaciji kolena, dres Miamija pa naj bi vnovič oblekel februarja. Pri Miamiju je bil strelsko najbolj uspešen Josh Richardson, ki je dosegel 16 točk, pri Milwaukeeju jih je Khris Middleton vknjižil 18.

Tudi Miami bo na delu že v noči na ponedeljek, ko ga čaka gostovanje pri Orlandu.

Denver z najvišjim porazom sezone, Phoenix končal niz zmag

Košarkarji Los Angeles Clippers so Denverju zadali najvišji poraz v tej sezoni. Nuggets so do zdaj izgubili največ z desetimi točkami razlike, bili pa so v nizu štirih zaporednih zmag. Na drugi strani je to za Clippers druga zaporedna zmaga. Najzaslužnejša za zmago domačih sta bila Danilo Gallinari in Tobias Harris, ki sta dosegla po 21 točk.

Phoenix je po štirih zaporednih zmagah moral priznati premoč Washingtonu. Wizards so bili po podaljšku boljši s 149:146. Med izbranci Igorja Kokoškova je bil najboljši strelec T. J. Warren, ki se je ustavil pri 28 točkah, Thomas Bryant jih je za zmago svoje ekipe prispeval 31 (14/14 za 2).

Zanimivo je bilo tudi na srečanju med Utah in Okhlahomo, kjer so se tesne zmage veselili gostujoči košarkarji (106:107), Houston je po poškodbi Chrisa Paula vknjižil zmago proti San Antoniu.

