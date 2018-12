Trojni dvojček Jamesa za vrnitev na zmagovito pot

Košarkarji vodilne ekipe vzhodne konference Toronto Raptors so s 126:110 premagali skromne podprvake Cleveland Cvaliers. S 37 točkami je ob zmagi blestel Kawhi Leonard. Po dveh porazih so do zmage prišli tudi LeBron James in druščina LA Lakers, ki so ugnali New Orleans Pelicans. LeBron

Pester petek v ligi NBA je prinesel deset obračunov. Po dveh porazih proti Washington Wizzards in Brooklyn Nets so se košarkarji LA Lakers vrnili na zmagovito pot.

Ob zmagi s 112:104 nad New Orelansom je tretji trojni dvojček sezone vpisal prvi zvezdnik LeBron James, ki je končal pri 22 točkah, 12 skokih in 14 asistencah, Kyle Kuzma je ob zmagi dosegel 23 točk. Pri New Orleansu je blestel Anthony Davis. V statistiko je ob 30 točkah vpisal kar 20 skokov.

Svoje delo sta z odliko opravili najboljši moštvi vzhodne konference. Toronto je pred domačimi gledalci vknjižil 25 zmago na 34. obračunu sezone. S 126:110 je odpravil predzadnjo ekipo svoje konference Cleveland. Ob zmagi se je s 37 točkami izkazal Kawhi Leonard, Ogugua "OG" Anunoby jih je dodal 21, Pascal Siakam pa je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (15 točk, 10 skokov).

Uspešni so bili tudi člani druge ekipe vzhoda Milwaukee Bucks. Za četrto zaporedno zmago so v derbiju večera na kolena spravili Boston. Tudi tokrat je voz vlekel Grk Giannis Antetokounmpo, ki se je ustavil pri 30 točkah, 21 jih je dodal Khris Middleton. Pri poražencih je bil z 21 točkami najbolj razpoložen "s klopi" Jaylen Brown.

Giannis Antetokounmpo je k četrti zaporedni zmagi Milwaukeeja prispeval 30 točk. Foto: Reuters Do zmage so prišli tudi košarkarji Indiane. V napeti končnici pri Brooklyn Nets so se veselili, potem ko jim je po zaostanku 102:104 uspel delni izid 12:2. Victor Oladipo je vpisal 26 točk, do dvojnega dvojčka mu je zmanjkal skok, se ga je pa razveselil Myles Turner (15 točk, 12 skokov).

Zbiranje zmag nadaljuje tudi San Antonio Spurs, ki se je veselil še sedmič na zadnjih osmih tekmah in še petič zapored prišel do zmag z vsaj 25 točkami.

Šele osmo zmago so vknjižili Chicago Bulls, ki so na krilih 32 točk Laurija Markkanena z 90:80 odpravili Orlando, pri katerem je Črnogorec Nikola Vukčević vpisal 19 točk in prav toliko skokov.

Dončićevi pri prvaku, Dragićevi nad enega najboljših na vzhodu

V noči na nedeljo bosta na delu oba kluba slovenskih predstavnikov. Vročica Gorana Dragića, ki se bo po posegu na kolenu v pogon vrnil februarja, bo gostila razpoloženi Milwaukee, Luka Dončić pa bo niz štirih porazov z Dallasom poskušal končati pri prvaku Golden State Warriors.

