Nor strelski večer Luke Dončića, ki je postavil nov rekord #video

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA tesno izgubili v gosteh pri Los Angeles Clippers (121:125) in kljub izjemni predstavi Luke Dončića, ki je z 32 točkami dosegel nov strelski rekord, že četrtič zapored izgubili. Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića doma ugnal Houston (101:99), ki se je znašel v dodatnih težavah, saj je za kar nekaj časa izgubil zvezdnika Chrisa Paula.

Učinek Luke Dončića: 32 točk, met za tri 3/6, met za dve 7/14, prosti meti 9/13, 4 skoki, 5 asistenc, 5 ukradenih žog, 4 izgubljene žoge v 31 minutah.

Najstnik Luka Dončić, najboljši slovenski športnik v letu 2018, je bogato košarkarsko znanje v noči na petek ponovno razkazoval v dvorani Staples Centre v Los Angelesu. V mestu angelov v Kaliforniji za zdaj ostaja brez zmage. Dvakrat je ostal praznih rok proti Lakersom, tokrat pa je izgubil še proti Los Angeles Clippers. Bilo je tesno, na koncu so Telički izgubili za -4 (125:121).

Da bi bil lahko to vroč strelski večer Dončića, je nakazal že prvi polčas. Gostje so ga izgubili za 11 točk (54:65), mladi Ljubljančan pa je v njem dosegel 13 točk. Po odmoru je sledila ena najboljših četrtin, odkar nastopa v ligi NBA. Mladi zvezdnik s številko 77 je v tem obdobju srečanja dosegel kar 14 točk in spravljal ob živce Averyja Bradleyja in Patricka Beverleyja.

Dallas je pred zadnjo četrtino v Los Angelesu zaostajal z 82:89, nato pa brez Dončića, ki v uvodnih sedmih minutah zadnje četrtine sploh ni stopil na parket, ujel in celo prehitel gostitelje. Razigrali so se njegovi soigralci s klopi, najbolj J. J. Barea (19 točk in osem asistenc) in Devin Harris (13), tako da je v dvorani Staples sledil dramatičen zaključek.

Dončić je v zadnji četrtini dočakal priložnost za nastop šele dobre štiri minute pred koncem, ko so gostitelji spet prevzeli vodstvo. V zadnjih minutah so bili boljši in poskrbeli za preobrat. Blestel je zlasti Italijan Danilo Gallinari, ki je dosegel 32 točk. Toliko pa jih je nasul tudi Dončić.

S trojko, s katero je dobri dve sekundi pred koncem ponudil zadnje upanje gostom za preobrat, je strelski izkupiček dvignil na 32 točk in poskrbel za nov rekord v ligi NBA. Pred tem je največ točk dosegel na gostovanju v San Antoniu (31 točk), kjer pa je igral tudi v podaljšku.

To je uspelo le LeBronu Jamesu in Luki Dončiću

Dončić je bil z naskokom prvi strelec Dallasa in se vpisal v zgodovino lige NBA šele kot drugi najstnik, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 32 točk, pet asistenc, štiri skoke in štiri ukradene žoge. S takšnim podvigom se je lahko pred njim pohvalil le LeBron James!

.@luka7doncic sets a new career high with 32 points and becomes only the second player ever in NBA history to have 32 points/5 assists/4 rebounds/4 steals in a single game as a teenager (LeBron James 12/19/2003). pic.twitter.com/HEhUfcWuDB — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 21, 2018

Clippers so se maščevali Dallasu za poraz v Teksasu v tej sezoni. Takrat so Telički doma zmagali s 114:110, Dončić pa je zaradi zdravstvenih težav, bolečin v kolku, preskočil tekmo. Pri Dallasu je takrat najbolj izstopal center De'Andre Jordan (16 točk in 23 skokov), nekdanji zvezdnik moštva iz Los Angelesa. Jordan, ki je prvič z Dallasom gostoval pri nekdanjem delodajalcu iz Los Angelesa, je pri porazu Teličkov prispeval 11 točk in 22 skokov.

Odkar se je vrnil Nowitzki, Dallas ne zmaguje Dončić se je v Los Angelesu podpisal pod strelski rekord v ligi NBA. Foto: Reuters Telički so doživeli četrti zaporedni poraz. Niz bi se lahko še nadaljeval, saj bodo v noči na nedeljo gostovali pri branilcih naslova Golden State Warriors, dan pozneje pa še v Portlandu. Zanimivo je, da je Dallas padel v črni niz ravno takrat, ko se je na parket vrnil Dirk Nowitzki. Nemec, lastnik novega rekorda lige NBA, saj v dresu Dallasa nastopa že v 21. zaporedni sezoni, torej za zdaj ljubljenemu klubu ni prinesel sreče. Na gostovanju pri Los Angeles Clippers je na parketu prebil slabih šest minut. Zgrešil je edini met za tri točke, tako da se ni vpisal med strelce.

Miami brez Dragića prekinil zmagovalni niz Houstona

Vročica je na domačem parketu premagala Rakete. Houstonu, ki je v Miami pripotoval na krilih petih zaporednih zmag, je kazalo dobro. Vodil je s 45:37, nato pa se je poškodoval Chris Paul. Zvezdnik Houstona si je poškodoval stegensko mišico in odšepal z igrišča. Njegovo odsotnost so izkoristili gostitelji.

Brez Gorana Dragića, ki bo zaradi poškodbe kolena počival vsaj še slaba dva meseca. Najboljši strelec dvoboja je bil pričakovano James Harden. Bradati as Houstona je na parketu prebil 43 minut, v katerih je dosegel 35 točk, prispeval pa je tudi 12 asistenc. Pri Miamiju je najbolj izstopal Josh Richardson (22 točk).

