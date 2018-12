Dragiću očistili koleno, trener optimističen

Ljubljančanu so se pojavljale težave z oteklino v desnem kolenu. Ker fizikalna terapija in počitek, nista pomagali, sta Goran Dragić in njegovo moštvo poiskala drugo rešitev. Operacija, ki jo je opravil pogodbeni zdravnik moštva Harlan Selesnick na kliniki v kraju Coral Gables, je bila uspešna, Dragić in njegovo moštvo se nadejata uspešnega okrevanja in čim prejšnje vrnitve na košarkarske parkete.

Dragiću so med posegom očistili koleno, so sporočili iz ekipe Heat, pri katerem so prepričani, da bo Dragić znova kmalu nared za akcije pod obročema in da zaradi poškodbe ne bo izgubil sezone.

Trener Spoelstra zadovoljen, da so končno našli rešitev

Erik Spoelstra dva meseca ne bo mogel računati na slovenskega zvezdnika. Foto: Reuters Pri Miami Heat pričakujejo, da bo Dragić izven pogona približno dva meseca, kar pomeni, da bi se lahko vrnil nazaj že do prekinitve za ekshibicijsko tekmo zvezdnikov lige NBA All Star, ki je na sporedu 17. februarja.

"Zadovoljni smo z dejstvom, ker smo končno odkrili vir težav in našli rešitev. Bilo je frustrirajoče za vse, ko smo skušali ugotoviti, kaj se dogaja," je dejal trener vročice Erik Spoelstra.

"Goran je zelo prizadeven, zato se je trudil s terapijami. Vendar se njegovo koleno ni odzivalo, kot bi si želel. Poskušal je narediti vse, dokler ni ugotovil, da ne bo bolje, zato smo se odločili za to rešitev. In izkazalo se je, da je bila ta rešitev zanj zelo obetavna in bo nazaj še to sezono," je bil optimističen glavni strateg Miamija.