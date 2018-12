Nor koš Dončića, ki je dobil lekcijo: "Otroci, glejte stran!" #video

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli še šesti poraz v nizu, potem ko so po podaljšku izgubili s 118:121. Z noro trojko ob zvoku sirene je zanj poskrbel prav Luka Dončić, ki mu je spet uspel dvojni dvojček (20 točk in 10 skokov), a tokrat ne more biti najbolj zadovoljen. Tudi zaradi tega, ker se je v središču pozornosti znašel zaradi "divjaškega" zabijanja, ki je čez njega uspelo enemu izmed domačih košarkarjev. Miami je s 115:91 premagal Orlando brez poškodovanega Gorana Dragića in prišel do pete zmage v nizu.

Statistika Luke Dončića:

Na tekmi proti Portlandu: 23 točk, met za tri 2/7, met za dve 5/14, prosti meti 7/9, 11 skokov, 6 asistenc, 1 izgubljena žoga v dobrih 35 minutah.



Povprečje v tej sezoni: 19,0 točke, 6,6 skoka, 4,9 asistence, 1,2 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,5 izgubljene žoge v 32,5 minutah.

Nastop Luke Dončića, ki je na zadnji tekmi pred gostovanjem pri Portland Trail Blazers v gosteh pri prvakih Golden State Warriors dosegel rekord svoje NBA kariere s 32 točkami, a po padcu začutil bolečino v kolku, je bil pred tekmo vprašljiv. Po uspešno opravljenem ogrevanju je postalo jasno, da bo zaigral.

Tudi tokrat je dodobra zapolnil glavne statistične stolpce in tekmo končal pri 22 točkah, 11 skokih in 6 asistencah, kar je celo nad njegovim povprečjem, a ni bil najbolj natančen. Iz igre je metal katastrofalno, komaj nekaj čez 30 odstotno uspešno, je pa tudi tokrat navdušil, ko je poskrbel za dramatičen razplet rednega dela tekme.

Ob zaostanku s 104:107 je imel Dallas 0,6 sekunde do konca na voljo avt pod košem. Žoga je v kotu prišla do Dončića, ki je vrgel in s sireno zadel za izenačenje, kar je seveda pomenilo podaljšek.

Nor koš Luke Dončiča s sireno za podaljške:

V podaljšku pa so bili domači košarkarji boljši, ustavilo se je tudi Dončiću, in zmaga s 121:118 je ostala v Portlandu.

Da bo Dončić še slabše volje, je poskrbel domači košarkar Al-Farouq Aminu, ki je v prvi četrtini "divjaško" zabil čez Dončića in ga "uničil". Tako so zapisali številni košarkarski navdušenci, ko je posnetek zaokrožil po spletu. Zabijanje so z zbadljivim pripisom "Pokrijte oči otrokom!" delili tudi na uradnem Twitter profilu Portlanda.

Zabijanje čez Luko Dončića: "Otroci, zakrite si oči!"

Dallas, ki je na prvi medsebojni tekmi 5. decembra prišel do zmage s 11:102 ob Dončićevih 21 točkah, je po šestem porazu v nizu pri 17 porazih ob 15 zmagah in se je za nekaj zmag oddaljil od mesta, ki vodi v končnico. Portland je prišel do 19. zmage ob 14 porazih.

Steph Curry: Pameten, inteligenten ... Sijajen!

V dvoboju z Draymondom Greenom (v ozadju Steph Curry). Foto: Reuters



"Je zelo nadarjen. Pameten, zelo inteligenten, to je očitno. Je tudi zelo samozavesten. Bil je sijajen. Z nekaj potezami, ki so počasi že njegov zaščitni znak, je pokazal, da vedno ve, kaj mora narediti. Užitek ga bo spremljati. Je šele novinec in prepričan sem, da bo še močno napredoval," je o njem povedal ostrostrelec prvakov Steph Curry, sicer že dvakrat najkoristnejši igralec lige NBA.



Slovenskemu najstniku je po tekmi laskal tudi Draymond Green, trikratni udeleženec tekme All Star, ki je bil lani izbran za najboljšega branilca lige NBA. "Ta fant je res dober. Obvlada. Predstavljal bo težavo. No, pravzaprav nam je težave že povzročal, ampak verjamem, da bo še boljši. Užitek ga je gledati. Dvignil je Dallas," je o slovenskem najstniku povedal košarkar, ki se lahko pohvali tudi s tremi naslovi prvaka v ligi NBA. Dončić, ki ga je v najavi pred tokratno tekmo zelo pohvalil tudi najboljši strelec domače ekipe C.J. McCollum, se je lahko sicer pred gostovanjem v Portlandu naposlušal pohval iz vrst prvakov, s katerimi je igral dan pred tem. Namenila sta mu jih kar dva zvezdnika Golden State Warriors."Je zelo nadarjen. Pameten, zelo inteligenten, to je očitno. Je tudi zelo samozavesten. Bil je sijajen. Z nekaj potezami, ki so počasi že njegov zaščitni znak, je pokazal, da vedno ve, kaj mora narediti. Užitek ga bo spremljati. Je šele novinec in prepričan sem, da bo še močno napredoval," je o njem povedal ostrostrelec prvakov, sicer že dvakrat najkoristnejši igralec lige NBA.Slovenskemu najstniku je po tekmi laskal tudi, trikratni udeleženec tekme All Star, ki je bil lani izbran za najboljšega branilca lige NBA. "Ta fant je res dober. Obvlada. Predstavljal bo težavo. No, pravzaprav nam je težave že povzročal, ampak verjamem, da bo še boljši. Užitek ga je gledati. Dvignil je Dallas," je o slovenskem najstniku povedal košarkar, ki se lahko pohvali tudi s tremi naslovi prvaka v ligi NBA.

Miami brez Dragića zmagal na derbiju Floride

Miami še vsaj do februarja ne bo mogel računati na Gorana Dragića, ki je prejšnji teden odšel na operacijo kolena, a je tudi brez zlatega slovenskega kapetana za zdaj na dobri poti, da se uvrsti v končnico.

Sploh zdaj, ko je premagal tekmeca s Floride, ki je hkrati tudi njegov najbližji zasledovalec na osmem mestu vzhodne konference. S 115:91 je premagal Orlando Magic v njegovi dvorani. Miami je prišel do pete zaporedne in skupno 15. zmage ob 17 porazih. Orlando, ki ima prav tako 15 zmag, pa je doživel 17. poraz.

Kokoškov spet izgubil, Dončićev tekmec blestel

Deandre Ayton je blestel v Brookylnu. Foto: Getty Images Nekdanji selektor Slovenije, s katero je lani postal evropski prvak, Igor Kokoškov, je s Phoenixom doživel nov poraz. S 103:111 je klonil pri Brooklyn Nets, kar je že njegov 25. poraz sezone.

Se je pa pri Phoenixu zelo izkazal morda celo glavni Dončićev tekmec v lovu na nagrado za novinca leta. Deandre Ayton, ki je bil na poletnem naboru izbran kot številka ena, je ob izjemno uspešnem, več kot 81 odstotnem metu iz igre, dosegel 26 točk, zbral pa tudi 18 skokov.

