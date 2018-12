Hvale Špancev na Dončićev račun: To se zgodi le enkrat v življenju

Pri španskem časniku Marca so se razpisali o slovenskem košarkarskem dragulju Luki Dončiću in dali zanimivo primerjavo: "Komet Halley se pojavi vsakih 76 let, Luka pa se zgodi enkrat v življenju."

"Iskreno povedano, nisem presenečen," o igrah Luke Dončića v ligi NBA kratko in jedrnato pravi njegov nekdanji trener pri Realu Madridu Pablo Laso.

Pri španskem častniku Marca so o Luki pisali vsak dan, ko je bil še član slovitega kraljevega kluba, podrobneje pa ga spremljajo tudi zdaj, ko je onstran Atlantika.

Sprašujejo se, ali bi moral Luka zaigrati na tekmi vseh zvezd odraslih ali novincev. "Ali je res, da je dosegel več točk na prvih 15 tekmah kot Kevin Durant? Ali je res, da so njegove številke na zadnjih tekmah takšne, kot jih je kot novinec dosegal Michael Jordan? Da je bil streljaj od tega, da postane najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom. Sedem trojk? Podobna statistika kot Larry Bird in Magic Johnson, ko sta prišla v ligo NBA. Pri 19 letih? Kaj?" so napisali kar nekaj vprašanj, ki hkrati dajejo vedeti, da je Luka z odločnim korakom vstopil v svet najboljših.

Luka je lahko le kralj

Dodali so, da se Halleyjev komet pojavi vsakih 76 let, Luka pa se zgodi enkrat v življenju. "To je le košarka," pravi nekdanji član Reala, ki je kot otrok spal v vozičku in poslušal odboj žoge, medtem ko je oče igral košarko.

Kako je na zadnji tekmi zadel sedem trojk

Luka v enem letu doživi stvari, ki jih drugi v petih. In Luka ne more biti princ, ampak le kralj, poudarjajo. Dominiral je v španski ligi ACB, elitni evropski evroligi, s Slovenijo osvojil evropsko prvenstvo, in to pri 18 letih. Leto pozneje izvrstno igra v ligi NBA. Na zadnji tekmi je dosegel sedem trojk, kar ni uspelo še nobenemu novincu.

"Njegove dogodivščine, nasmeh … vse je naravno. In s tem se je zasidral med najboljše. Odigral je le 33 tekem in LeBron James je dejal, da bi rad igral z njim," Španci opevajo Luka.

"Njegova skrivnost je, da se ne boji napak"

Tudi legendarni član zmagovite zasedbe Chicago Bulls Scottie Pippen je opazil, zakaj slovenski košarkar tako suvereno igra v ligi NBA: "Njegova skrivnost je, da se ne boji napak. Igra se."

Strelski rekord končal pri 34 točkah

Čeprav je star šele 19 let, je že prišel v ospredje pri Dallas Mavericksih, ki so še lani govorili le o Dennisu Smithu jr. Ko se je ta poškodoval, je dirigentsko palico v roke prevzel prav Luka in igra Dallasa je pridobila širino. "Trener Rick Carlisle je dal vlogo vodje slovenskemu geniju, ki zna odločati. Prva izbira v napadu je. Spomnimo se, kako je proti Portlandu zadel trojko s strani in izsilil podaljšek. Luka je šef. In to v takšni meri, da je jezen, ko mu ne dajo žoge v ključnih trenutkih. Kot se je zgodilo na zadnji tekmi," so zapisali.

Jordan, Magic, Bird, Hill in Luka

Ni se veliko spremenilo, ko je poletel prek Atlantika in dobil plačo v višini sedem milijonov dolarjev na leto. "Ni pretirano spremenil svojih navad. Živi v centru mesta, družbo mu delata mama in punca, ki ga velikokrat obišče. Nekaj minut je oddaljen od dvorane, igra igro Fortnite in ne počne nič drugega. V zadnjih 40 letih so le štirje novinci, ki so dosegali najmanj 18 točk, šest skokov in štiri asistence. To so bili Grant Hill, Michael Jordan, Magic Johnson in Larry Bird. Vsi so bili vsaj dve leti starejši od Luke," so pri Marci še peli hvalnice na račun slovenskega košarkarskega dragulja, ki bo naslednjič aktiven v noči na ponedeljek, ko bo s soigralci gostil Oklahomo.