Nova rapsodija Luke Dončića v ligi NBA, ki je bil vroč kot še nikoli #video

Košarkarji Dallasa so v noči na soboto tesno izgubili na gostovanju pri New Orleansu (114:112), slovenski mladi as Luka Dončić pa je s 34 točkami poskrbel za strelski rekord v ligi NBA. Pri gostiteljih je bil z 48 točkami neustavljiv Anthony Davis. Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića nadigral Cleveland (118:94).

Učinek Luke Dončića: 34 točk, met za tri 7/10, met za dve 3/6, prosti meti 7/13, 3 asistence, 2 skoka, 4 izgubljene žoge v 33 minutah in 33 sekundah.

Nova tekma, nov presežek Luke Dončića! Pred tremi dnevi ga je proti New Orleans Pelicans do prvega trojnega dvojčka v ligi NBA delil le skok, tokrat pa je proti istemu tekmecu, le da je tokrat tekma za razliko od prejšnje potekala v New Orleansu, postavil nov strelski rekord. Slovenski športnik leta je dosegel 34 točk in prejšnji rekord, ko je pred dobrim tednom navdušil na gostovanju pri Los Angeles Clippers (32 točk), popravil za dve točki!

Izjemen strelski večer Davisa in Dončića:

Ljubljančan je blestel zlasti pri metu izza velike črte. Zadel je kar sedem trojk in bil izjemno natančen, saj je zadel kar sedem od desetih metov za tri točke. Bil je tako vroč kot še nikoli, zato je ljubitelje Dallasa še toliko bolj začudila odločitev, da v zadnjem napadu, do konca so bile še štiri sekunde, New Orleans pa je vodil s 114:112, stvari v svoje roke prevzame Dennis Smith Jr.

Dončić je postal najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na eni tekmi zadel sedem trojk:

Luka Doncic scores a career-high 34 PTS in New Orleans.



At 19 years/303 days, he is now the youngest player in @NBA history to make 7 threes in one game. #NBARooks pic.twitter.com/8xAFNQzsYB — NBA Draft (@NBADraft) December 29, 2018

Smith, povratnik v moštvo Dallasa, ki je odpravil poškodbo desnega zapestja in zaigral prvič po 13. decembru, je do takrat dosegel 14 točk. V napeti končnici ni bil uspešen, žoga po prodoru ni hotela skozi obroč.

Priložnost za izenačenje, s katerim bi se tekma prevesila v podaljšek, je tako splavala po vodi. Dončić po novem tesnem porazu v gosteh ni skrival razočaranja, pelikani pa so si lahko oddahnili, saj so prekinili niz petih zaporednih porazov. Dallas ostaja najmanj uspešen gost v ligi NBA v tej sezoni. Na 17 gostovanjih v tej sezoni je zmago okusil le dvakrat.

Vrhunci srečanja v New Orleansu in napeta končnica:

Davis nerešljiva uganka za Dallas

Ljubljančan je v dvorani Smoothie King Center zadel kar 10 od 16 metov, Anthony Davis pa je bil z 48 točkami prvi strelec dvoboja. Foto: Reuters Dallas je v dvorani Smoothie King Center dobil prvi polčas s 66:55. Do občutne prednosti je prišel zlasti po zaslugi natančnih metov z razdalje, v katerih je prednjačil Dončić. Dallas je v prvem delu zadel kar 10 od 19 trojk, domači pa le eno od 13.

V nadaljevanju so gostitelji popravili igro v obrambi, dobili tretjo četrtino z 31:22 in ujeli goste iz Teksasa. Slabih osem minut pred koncem so povedli prvič po uvodni četrtini (99:96), nato pa so sledile napete minute. V napadu je bil neustavljiv Anthony Davis. Zvezdnik New Orleansa je povzročal ogromne težave prvemu centru Dallasa DeAndreju Jordanu (9 točk in 15 skokov) ter na koncu z 48 točkami, to je njegov strelski rekord v tej sezoni, in 17 skoki postal prvi junak srečanja.

Davis je po dvoboju izpostavil boljšo igro New Orleansa v obrambi v drugem polčasu, ogromno pohvalo pa je namenil Dončiću. "Luka je hudičevo dober igralec," je dejal prvi strelec New Orleansa, ki je na parketu prebil kar 43 minut, deset več od najstnika iz Slovenija, velikega kandidata za najboljšega novinca sezone v ligi NBA.

Nadvlado gostiteljev pod košem je z 22 točkami potrdil še Julius Randle, pri gostih pa je poleg Dončića strelsko izstopal le še Harrison Barnes (21 točk), a za razliko od slovenskega legionarja ni bil najbolj natančen, saj je zadel iz igre le 7 od 18 poizkusov.

Trojka, s katero je Dončić postavil nov mejnik:

Luka drains the go-ahead 3 to give him a career-high 34 points! pic.twitter.com/KVe3Wml0xV — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 29, 2018

Nemški veteran Dirk Nowitzki je prvič v tej sezoni dosegel dvomestno število točk (11).

Telički so še enkrat več v ligi NBA ostali praznih rok po dramatični končnici srečanja. Čaka jih naporen ritem, saj bodo v naslednjih 25 dneh odigrali kar 14 tekem. Prihodnjič bodo na delu v noči na ponedeljek, ko bodo na domačem parketu pričakali Oklahoma City Thunder.

Več čez nekaj trenutkov ...

Lestvica:

Preberite še: