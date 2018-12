Enaindvajset točk, deset asistenc in devet skokov se glasi statistika Luke Dončića ob zmagi Dallasa nad New Orleans Pelicans (122:119), s katero so v noči na četrtek Teksašani prekinili niz porazov. Ljubljančan je vidno vlogo odigral tudi v tesni končnici, kanček grenkobe pa je ob veselju čutil le zaradi manjkajočega skoka, ki ga je oddaljil od prvega trojnega dvojčka v ligi NBA. "Lovil sem zmago. Če bi imeli večjo prednost, bi morda lovil tudi trojnega dvojčka," je po tekmi dejal Luka, ki bi z dodatnim skokom postal celo najmlajši košarkar v zgodovini s trojnim dvojčkom. Markelle Fultz (Philadelphia) je bil ob aprilskem trojnem dvojčku star 19 let in 317 dni.

Najmlajši košarkarji s trojnim dvojčkom

Markelle Fultz (76ers): 19 let, 317 dni

Lonzo Ball (Lakers): 20 let, 15 dni

LeBron James (Cavaliers): 20 let, 20 dni

Dennis Smith Jr. (Mavericks): 20 let, 34 dni

Lamar Odom (Clippers): 20 let, 65 dni

John Wall (Wizards) : 20 let, 65 dni

Magic Johnson (Lakers): 20 let, 75 dni

V Evropi mu je že uspelo

Dončić (19 let in 301 dan) bo imel še nekaj priložnosti, da podre ta rekord. Prvo že v noči na soboto, ko bo na sporedu nova tekma z New Orleansom. Ob podobnih igrah, velikem trenerjevem zaupanju in predvsem vsestranskosti, ki jo kaže, se zdi, da je trojni dvojček v ligi NBA le še vprašanje časa. Zanimivo pa je, da se je Luka pod takšen dosežek podpisal v Evropi, kjer je pot do tega statističnega podviga precej težja. Ne le zaradi krajšega igralnega časa, temveč predvsem na račun beleženja asistenc, za katero mora v Evropi soigralec neposredno, torej brez vodenja žoge, doseči koš. Luka je sestavljanko sestavil v 33. krogu zadnjega španskega prvenstva, ko je k zmagi Reala nad Betisom prispeval 17 točk, deset skokov in deset asistenc.

Kdor čaka, dočaka: Dončića

Osvežimo spomin, v španski ligi do omenjenega 9. maja 2018 trojnega dvojčka niso videli kar 11 let. Zadnjemu je ta statistični podvig uspel leta 2007 Franu Vasquezu v dresu Barcelone (11 točk, 10 skokov in 12 blokad), v celotni zgodovini lige pa je le šest igralcev doseglo dvomestno število v treh statističnih kazalnikih na eni tekmi. Le Nachu Rodriguezu je to uspelo dvakrat. Dončić pa je za trojnega dvojčka potreboval daleč najmanj časa (22 minut, 27 sekund). Dejan Tomašević je na primer leta 2004 za 14 točk, 13 skokov in 10 asistenc potreboval slabih 34 minut. Vsi drugi krepko več.

Vujčić ostaja zadnji

Brez trojnega dvojčka pa je Donke II ostal v evroligi, čeprav je bil nekajkrat blizu. Še najbolj pred enim letom, ko je 28. decembra 2017 z 20 točkami, desetimi asistencami in osmimi skoki potopil Fenerbahče. Zanimivo, v novodobni evroligi, torej po letu 2000, je dvomestno število v treh statističnih kategorijah vknjižil le krilni center Nikola Vujčić. "Še dobro, da jo je Dončić popihal v ligo NBA," se je ob našem nedavnem pogovoru pošalil Dalmatinec, ki je v sezoni 2005/06 proti Prokomu dosegel 11 točk, 12 skokov in 11 asistenc, v naslednji sezoni pa je ljubljanski Olimpiji natresel 27 točk ter zbral po deset skokov in asistenc. V obeh primerih v dresu Maccabija, v katerem danes deluje kot športni direktor.

Več kot le tekmeca: LeBron James in Luka Dončić. Foto: Getty Images Ko te pohvali LeBron James …

A če so do lani Dončića hvalili predvsem evropski zvezdniki in mu napovedovali svetlo ameriško prihodnost, je zdaj s pogumom, igralsko energijo ter neverjetnim košarkarskim predvidevanjem, ki ga že kot novinca dviguje krepko nad povprečje, prevzel tudi zvezdnike lige NBA. Celo slovitega LeBrona Jamesa, ki je, mimogrede, na kar 76 tekmah dosegel trojnega dvojčka, s čimer je na večni lestvici, na kateri kraljuje Oscar Robertson (181), na šestem mestu. Zvezdnik LA Lakers je tako pred kratkim za ESPN izjavil, da bi bilo lepo, če bi nekega dne v enem od klubov združila moči. "Morda, nekoč," se je na izjavo odzval Luka.

"On je moj idol"

Tudi sicer se Dončić in James pogosto znajdeta v istih stavkih. S statistiko prežeti ameriški mediji namreč radi vlečejo vzporednice med omenjenima košarkarjema v krstnih sezonah. Ko je James kot 19-letni novinec leta 2003 spoznaval ligo NBA, je na 79 tekmah v dresu Clevelanda v povprečju dosegal 20,9 točke, 5,5 skoka in 5,9 asistence. Povprečje 19-letnega Ljubljančana pa po 31 odigranih tekmah znaša 19 točk, 6,6 skoka in 4,9 asistence. "Znano je, da je LeBron moj idol. Zato je zame neverjetno, da me primerjajo z njim," pravi Luka, ki je po tekmi Dallasa z LA Lakers prejel tudi Jamesov dres s posebnim posvetilom.

Število trojnih dvojčkov v ligi NBA

1. Oscar Robertson 181

2. Magic Johnson 138

3. Russell Westbrook 113

4. Jason Kidd 107

5. Wilt Chamberlain 78

6. LeBron James 76

7. Larry Bird 59

8. Fat Lever 43

9. James Harden 38

10. Bob Cousy 33

Dirk Nowitzki redno hvali mladega soigralca. Foto: Getty Images

Nowitzki: Igra kot veteran

Med tistimi, ki ne kažejo začudenja nad Dončičevo premierno sezono, pa je njegov izkušeni soigralec Dirk Nowitzki. Nemški veteran, ki je na tekmi proti New Orleansu, na kateri je dosegel sedem točk, slavil že 900. zmago v ligi NBA, je namreč že na treningih pred sezono ocenil odmevnost Dallasove okrepitve. "Vseskozi ponavljam, da igra kot veteran z večletnimi izkušnjami, in ne kot 19-letni novinec," poudarja 40-letni Nemec z 20-letnimi izkušnjami v ligi NBA. Z njim se strinjajo tudi Kevin Durant, Stephen Curry, Damian Lillard … Luka ob tem ni ravnodušen. "Vse te besede mi veliko pomenijo. So kot dodatna energija za še bolj čvrsto delo," je dejal pred povratno tekmo s Pelikani.