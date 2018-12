Bo Luka Dončić nasledil Gorana Dragića? Odločate lahko tudi vi.

Leto je naokoli in znova je treba izbrati košarkarje, ki bodo v ligi NBA nastopili na tekmi vseh zvezd. Lepe možnosti za preboj na tekmo ima letos slovenski košarkarski biser Luka Dončić, ki v svoji prvi sezoni v najmočnejši košarkarski ligi že navdušuje in je med glavnimi kandidati za naziv novinec leta. Tekmo vseh zvezd bo 17. februarja prihodnje leto prvič po letu 1991 gostil Charlotte.

Zlati slovenski reprezentant v tej sezoni podira rekord za rekordom. S povprečjem 19 točk, 6,6 skoka, 4,9 podaje, 0,3 blokade in 1,1 ukradene žoge v 32,5 minute je eden najboljših posameznikov v ligi NBA. Med NBA-zvezdniki v statističnih kategorijah prednjačijo le LeBron James, Russell Westbrook in Giannis Antetokounmpo.

Najmlajši košarkar, ki je zaigral na tekmi vseh zvezd, je bil z 19 leti in 175 dnevi Kobe Bryant leta 1997. Luka Dončić bi se tako z 19 leti in 354 dnevi, kolikor bo star 17. februarja, močno približal nekdanjemu zvezdniku Los Angeles Lakersov. Lani je Goran Dragić postal prvi Slovenec, ki je zaigral na tekmi vseh zvezd, potem ko se je poškodoval Kevin Love. Za Dragića, ki okreva po poškodbi, lahko glasujete tudi letos.

Goran Dragić je postal prvi Slovenec z nastopom na tekmi vseh zvezd v ligi NBA. Foto: Reuters

Kako glasovati?

O udeležencih tekme vseh zvezd odločajo navijači, novinarji in igralci lige NBA. 50 odstotkov so vredni glasovi navijačev, po 25 odstotkov pa predstavnikov novinarjev in košarkarjev. Lani sta največ glasov prejela LeBron James in Stephen Curry, ki sta postala tudi kapetana moštev. Ekipi vodita trenerja, ki sta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:

Prek spletne strani google.com, kjer je treba v iskalnik vpisati “NBA Vote” ali “NBA All-Star Vote”. Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, denimo Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat.

Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote. Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.

Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.

Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo zaključeno 21. januarja.