Bo Dončić končno zmagal?

Košarkarji Dallas Mavericks se po tridnevnem premoru vračajo v pogon v ligi NBA. Po šestih porazih v nizu Luka Dončić in soigralci, ki so trenutno pri izkupičku 15 zmag in 17 porazov, gostijo New Orleans Pelicans, ki imajo podoben učinek (15 zmag in 19 porazov). Na delu je tudi Miami Heat, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Gorana Dragića.