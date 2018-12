Lakers kljub poškodbi Jamesa boljši od prvakov

V Oaklandu so gledalci videli prvi poraz domače ekipe proti Los Angeles Lakers po enajstih zaporednih zmagah. V tretji čertini pri vodstvu z 71:57 je igro zaradi poškodbe moral zapustiti prvi zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James, ki do konca tekme ni več vstopil v igro.

Poškodba LeBrona Jamesa:

Gostitelji so odsotnost Jamesa izkoristili, se približali le na dve točki zaostanka in izgledalo je, da so gostje v povsem izgubljenem položaju. A v zadnji četrtini so Lakers ponovno zbrali svoje vrste in povsem nadigrali aktualne prvake. Kar sedem košarkarjev ekipe iz Los Angelesa je doseglo dvomestno število točk. Z 19 točkami je bil najučinkovitejši Kyle Kuzma, Ivica Zubac je v statistiko vpisal 18 točk in 11 skokov, poškodovani James jih je dodal 17 (13 skokov). Pri Golden Statu je bil strelsko najuspešnejši Andre Iguodala s 23 točkami, Kevin Durant je prispeval dve manj. Stephen Curry ni imel svojega dne. Dosegel je 15 točk ob metu iz igre 5/17.

"Mislim, da poškodba ni prehuda, saj sem brez pomoči lahko odšel v garderobo. Ob padcu sem začutil, da sem si nategnil prepono, a mišica je v dobrem stanju. Zaradi bolečine nisem več zaigral. Po pregledu v sredo bomo vedeli, kdaj bom lahko znova na parketu," je po koncu tekme povedal James.

Lestvica: