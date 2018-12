Dončić je bil besen kot ris #video

Slovenski športnik leta Luka Dončić je na gostovanju Dallasa pri New Orleansu dosegel 34 točk in izboljšal strelski rekord v ligi NBA, a mu po tekmi ni bilo do smeha. Ljubljančana je zmotil zadnji napad teličkov, v katerem se jim je ponujala priložnost za zmago, a žoga, čeprav je bil tisti večer zelo vroč, zlasti v metih za tri točke, sploh ni prišla do njega.

Ljubitelji košarke so v noči na soboto v dvorani Smoothie King Arena gledali napeto končnico. Dvoboj med New Orleansom in Dallasom je bil zelo izenačen. Tako izenačen, da so gostje minuto in 18 sekund pred koncem, ko je Luka Dončić spektakularno dosegel že svojo sedmo trojko in poskrbel za nov rekord lige NBA (postal je prvi najstnik v zgodovini lige NBA, ki je na eni tekmi zadel vsaj sedem trojk), povedli s 112:111. To so bile tudi zadnje točke Dallasa na stresnem gostovanju. Pelikani so prek neustavljivega Anthonyja Davisa, ki se je ustavil pri 48 točkah in 17 skokih, dosegli še tri, kar je na koncu zadoščalo za zmago.

Dončić besno zavpil: Kaj za vraga

Čeprav je Dončić s 34 točkami poskrbel za osebni rekord v ligi NBA in tudi v svoji članski karieri, saj je pred tem v dresu madridskega Reala dal največ 33 točk (lani v evroligi proti Olympiacosu), pa je bil po tekmi zelo slabe volje.

Kaj je podoživljal Dončić pred napadom Dallasa, med njim in po njem:

Kamere so ujele njegovo začudenje ob odločitvi strokovnega vodstva, da v zadnjem napadu, do konca so bile še štiri sekunde, ne bo mož odločitve.

Mladi slovenski zvezdnik je izvajal kar 13 prostih metov, a jih izkoristil le šest. Foto: Reuters Nezadovoljstvo je raslo, po neuspešni akciji soigralca Dennisa Smitha Jr., ki je poskušal izenačiti in izsiliti podaljšek, pa je bil besen kot ris. Pred tem je z grdim pogledom premeril še trenerja. ''Kaj za vraga,'' (angleški izraz What the f…, op. p.), je jezno zavpil po tem, ko se je končala tekma, košarkarji New Orleansa pa so proslavljali prvi uspeh po petih zaporednih porazih.

Podobno so razmišljali tudi številni navijači Dallasa, ki niso skrivali razočaranja in se prek socialnih omrežij spraševali, zakaj ni zadnjega napada izvedel Dončić. Pričakovali so drugačen scenarij. Pričakoval ga je tudi Dončić, ki je bil po koncu dvoboja zelo jezen. V zadnjih štirih sekundah, ko ga je na parketu budno čuval Jrue Holiday, je verjel, da mu bosta Jordan ali pa Smith podala žogo. A tega prizora ni dočakal. Zaman je dvakrat stegnil roki, misleč, da bo prejel žogo in poskušal odločiti srečanje.

Odgovornost je prevzel trener

Ljubljančan je v New Orleansu dosegel kar sedem trojk. Morda bi zadel še osmo, a te priložnosti ni dočakal ... Foto: Reuters Kaj se je sploh dogajalo v zadnjem napadu? Dallas je štiri sekunde do konca zaostajal s 112:114. Dennis Smith Jr. je najprej podal DeAndreju Jordanu, ta mu je hitro podal nazaj, nato pa je prodrl po desni strani. Tam ga je pričakal in oviral glavni junak srečanja Anthony Davis.

Smith, povratnik v moštvo Dallasa, ki je zadnjih deset tekem izpustil zaradi poškodbe desnega zapestja, je takrat izgubil dragoceni čas. Žogo je poskušal položiti v koš, a je bil neuspešen. Za nameček jo je vrgel še prepozno, saj se je vmes že oglasila sirena. ''Ko sem poskušal preigrati Davisa, sem izgubil preveč časa. To me je drago stalo,'' se je po dvoboju posul s pepelom Smith.

''Prevzemam odgovornost za zadnji napad,'' pa je po že osmem zaporednem porazu Dallasa na gostovanju dejal trener Rick Carlisle, ki se je odločil za napad, v katerem je imel očitno glavno besedo Smith.

''Na takšnih gostovanjih odloča veliko malenkosti. Zgrešili smo deset prostih metov (kar sedem jih je zapravil Dončić, ki je s črte prostih metov metal slabše 6/13 kot izza velike črte 7/10!, op. p.), imeli smo deset skokov manj od tekmecev, izgubili smo pet žog več od tekmeca (štiri je izgubil Dončić, tudi eno v zadnji minuti, op. p.). Takšne stvari moramo popraviti. Bili smo zelo blizu uspehu,'' je Carlisle opozoril na pomanjkljivosti, zaradi katerih je po njegovem mnenju izostala zmaga.

Vrhunci Luke Dončića v New Orleansu:

Dončiću težko pri srcu: Nerad izgubljam ''Zgrešil sem preveč prostih metov. Temu se bom moral očitno bolj posvetiti in popraviti odstotek. Težko mi je, saj sovražim poraze. Zelo sovražim poraze. Nerad izgubljam, zato je to zame veliko nezadovoljstvo. Na tej tekmi smo se dobro odrezali, zato sem še toliko bolj razočaran,'' ki po poročilu na klubski strani ni komentiral zadnjega napada, čeprav so kamere dobro posnele izraze na njegovem licu, ki ni bil v prid odločitvi trenerja Carlisla in (preveč) samozavestnega soigralca Smitha.

Povsem različna obraza doma in v gosteh

Dončiću in soigralcem je največ težav povzročal Anthony Davis (48 točk in 17 skokov). Zaradi poškodbe je tokrat manjkal Wesley Matthews. Foto: Reuters Dallas je edini klub v ligi NBA, ki je v tej sezoni v gosteh zmagal le dvakrat (razmerje zmag in porazov je 2:15). Pogosto je izgubljal z zelo nizko razliko. Pri New Orleansu je tako ostal prekratek za dve (112:114), pred tem pri Portlandu za tri (118:121), pri Golden Statu (116:120) in Los Angeles Clippers za štiri (121:125), pri Denverju za osem (118:126), pri Phoenixu pa za deset točk (89:99).

''Moramo najti način, kako dobivate takšne tekme, sicer bo aprila zelo boleče, saj se bomo ozirali nazaj in se spraševali o tem, kaj bi bilo, če bi bilo,'' je dejal izkušeni Nemec Dirk Nowitzki, ki je prvič po vrnitvi presegel mejo desetih točk. Dosegel jih je 11, a mu po tekmi ni bilo do veselja. ''Zelo boli, ker nismo na zadnjih šestih gostovanjih zmagali vsaj enkrat. To je res frustrirajoče.''

Na zadnjih petih gostovanjih je tako Dallas vedno izgubil le z enomestnim številom košev. Razlika je iz tekme v tekmo manjša, kar je dobra napoved za naslednje gostovanje. Takrat bodo telički na prvi dan v letu 2019 gostovali pri košarkarjih Oklahoma City Thunder, katere bodo dan poprej gostili v domači dvorani. Tam pa so neprimerno uspešnejši, saj imajo razmerje zmag in porazov 14:3. V ligi NBA je ni ekipe, ki bi doma v tej sezoni izgubila manjkrat. Trikrat so doma stopili na mino še Milwaukee, Philadelphia in Denver, tako da se je Dallas v tej statistični rubriki znašel v eminentni druščini.