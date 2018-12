Ko po nekaj tednih zadostuje zgolj ime: Luka

"MVP, MVP, MVP," je v odločilnih trenutkih zadnje tekme Dallasa proti New Orleansu odmevalo, ko se je na črti prostih metov znašel Luka Dončić. Ko se je košarkarsko ozračje v Teksasu ohladilo, je bila večina sicer enotnega mnenja, da so tovrstni vzkliki vendarle precej prezgodnji, vseeno pa so dokaz izjemne priljubljenosti in pomembnega statusa, ki si ga je v vsega nekaj tednih v ligi NBA izboril 19-letni Ljubljančan. So dokaz izjemnega prehoda iz Evrope v ZDA.

Luka ima še osem priložnosti, da postane najmlajši košarkar v zgodovini lige s trojnim dvojčkom. Foto: Reuters Ko zadostuje le ime …

V nasprotju z Dončićem, ki se bo morda nekega dne res potegoval za priponko najkoristnejšega igralca lige (MVP), zdaj pa je realna predvsem kandidatura za novinca leta, je njegov soigralec Dirk Nowitzki resnično bil MVP. Leta 2007 je bil MVP rednega dela, leta 2011 pa finala. Ob nedavnih vzklikih je izpostavil nekaj drugega. "Kamorkoli gremo, navijači kličejo njegovo ime. 'Luka, Luka, Luka …' Ko te kot novinca v ligi po zgolj nekaj mesecih poznajo po imenu, to veliko pomeni. A Luka si je to zaslužil," pravi 40-letni Nemec.

"Ko gre zares, 'zahteva' žogo"

Nowitzki, ki je zaradi zdravstvenih težav večji del prvega dela sezone izpustil, še vedno pa je deležen skromne minutaže, je ob zmagi nad Pelikani dosegel sedem točk. To je zanj rekord sezone. Luka je po drugi strani na isti tekmi v kar 32 minutah dosegel 21 točk, deset asistenc in devet skokov. To je bil šesti dvojni dvojček. Od prvega trojnega dvojčka ga je ločil vsega en skok, a Dirk je znova izpostavil nekaj drugega. "Ko je šlo zares, je 'zahteval' žogo. Res je vsestranski igralec," poudarja izkušeni veteran in dodaja: "Tudi sicer je odličen soigralec in oseba, s katero se je prijetno družiti."

Zna zadeti, zna podati

"Ko smo ostali brez Dennisa Smitha, je resda vskočil Jalen Brunson. A tisti, ki je dejansko prevzel vajeti, je Luka. Igra fantastično. Vidi se, da zna izkoriščati svoje telo in vključevati soigralce. Res je, zna zadeti, a ob tem zna tudi učinkovito podati, tudi takrat, ko mnogi ne vidijo prave poti. Ves čas ponavljam, da igra kot izkušeni veteran, ne pa kot 19-letni novinec v ligi," je o svojem novem soigralcu, ki se je rodil po tem, ko je sam dosegel že 92 točk v ligi NBA, dejal Dirk Nowitzki.

Šesti v zgodovini

Medtem ko je Dončić v ligi NBA vknjižil 16 zmag, pa jih ima Nowitzki na svojem računu kar 900. S takšnim dosežkom se lahko v celotni zgodovini lige pohvalijo le še Kareem Abdul-Jabbar, Robert Parish, Tim Duncan, John Stockton in Karl Malone. Naslednjo bo lovil v noči na soboto, ko bodo tekmeci znova New Orleans Pelicans. A bolj kot lov na zgodovinske mejnike Dirka veseli, da znova igra. "Iz tedna v teden se počutim bolje. Še pred 14 dnevi je bilo zame nepredstavljivo, da bi igral 12 minut. Trdo delam. Upam, da bom nadaljeval v tej smeri in na ta način pomagal ekipi do zmag," dodaja nekdanji nemški reprezentant, ki je poleti z Dallasom podpisal enoletno pogodbo za pet milijonov ameriških dolarjev.