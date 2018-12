Kaj bo na zadnji dan leta pričaral Luka Dončić?

Dallas je po imenitni seriji zmag, s katerimi je svoje navijače razvajal novembra in vse do sredine decembra, padel v niz porazov in se spet oddaljil od mest, ki vodijo v končnico lige NBA. Najboljši novinec sezone Luka Dončić in druščina trenutno zasedajo 12. mesto na Zahodu. Nazadnje so gostovali v New Orleansu in izgubili, pa čeprav so prav z zmago proti Pelikanom krog pred tem na domačem parketu prekinili šest tekem trajajoč niz porazov.

Oklahoma je v tej sezoni odlična, na 34 tekmah je 22-krat zmagala in 12-krat izgubila. Dallas ima po 34 odigranih tekmah 16 zmag in 18 porazov.

Miami Heat pričakujejo Minnesota Timberwolves, še vedno pa ne morejo računati na poškodovanega slovenskega legionarja Gorana Dragića, ki okreva po operaciji kolena.

Toronto Raptors gostijo Chicago Bulls, Portlahnd Trail Blazers Philadelphial 76ers, LA Lakers LeBrona Jamesa pa Sacramento Kings.

