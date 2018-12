Dončićev največji tekmec z osebnim rekordom, Kokoškov izmenjal besede z navijačem

Potem ko je Luka Dončić v noči na soboto s 34 točkami postavil nov mejnik v karieri, je letvico višje potisnil tudi prvi izbor letošnjega nabora Deandre Ayton, ki je Lukov največji konkurent v boju za naziv novinec leta. Proti Denverju se je zaustavil pri 33 točkah, kar je njegov najboljši strelski učinek te sezone.

V drugi četrtini je dosegel kar 24 točk. Zadel je 12 od skupno 13 metov. To je najboljši izkupiček novinca v dresu Phoenixa in šesti najboljši v vsej zgodovini kluba. S 14 skoki se je veselil dvojnega dvojčka, a končnega veselja ni dočakal, saj je bil Denver, pri katerem je s 46 točkami blestel Jamal Murray, slavil zmago.

Kako je Ayton prišel do 33 točk ...

Gostje so bili ves čas v vodstvu, v zadnji četrtini pa so se Sonca prebudila in začela loviti tekmeca. In takrat se je iz publike oglasil navijač ter namenil besede trenerju Igorju Kokoškovu, ki je lani popeljal Slovenijo do zlate medalje na evropskem prvenstvu. "Hej, Igor. Lahko bi metali kaj prostih metov." Srbski strokovnjak ga je pogledal in odgovoril: "Prav imaš." Košarkarji Phoenixa so namreč le štirinajstkrat metali proste mete, zadeli pa jih devet.

Pod najboljši strelski dosežek v noči na nedeljo se je podpisal košarkar Charlotte Hornets Kemba Walker. Točke so se zaustavile pri številki 47.

S trojnim dvojčkom se je pohvalil grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je bil na domačem parketu s 125:119 boljši od Brooklyn Nets.

