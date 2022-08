Partnerka Cristiana Ronalda si je omislila tatu in ta ima prav poseben pomen

28-letna Georgina Rodriguez, ki je nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda spoznala v trgovini z oblačili znamke Armani, kjer je nakupoval, ona pa delala kot prodajalka, velik del svojega časa posveča otrokom.

In čeprav je mogoče iz njenih objav na družbenih omrežjih včasih razbrati, da so ji kot vplivnici, manekenki in poslovni ženski na prvem mestu draga oblačila in nakit, pa po besedah ljudi, ki so ji blizu, največ časa namenja otrokom, ki jih vzgaja skupaj z Ronaldom.

Tudi v opisu na Instagramu, kjer ima 39 milijonov sledilcev, se opisuje kot mama šestih otrok. Trije so se Ronaldu rodili s pomočjo nadomestnih mam, trije pa v zvezi z Georgino, a eden žal ni preživel.

